ظرفیت اعزام گروه مرحله دوم حج عمره تکمیل شد

محمد آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ثبت نام و اعزام مرحله دوم حجاج اظهار داشت: مرحله دوم اعزام حجاج که ثبت نام آن از 26 بهمن ماه آغاز شد از یک خردادماه 2 تا 14 تیرماه 92 در قالب 28 کاروان انجام می شود .

وی ادامه داد: افراد با اعلام زمان ثبت نام به دفاتر مراجعه و مراحل لازم را طی کرده و در مجموع 16 هزار نفر عازم حج عمره می شوند.

مدیر حج و زیارت استان فارس عنوان کرد: مسیر حجاج از مدینه منوره و توسط ایرلاین سعودی است که مرحله دوم در ماههای رجب،شعبان به صورت 12 روزه و در ماه رمضان 16 تا 21 روزه است.

برپایی همایش زائرین در اسفندماه

آزاد با اشاره به برپایی دومین همایش آموزشی زائرین عنوان کرد: این همایش در اسفندماه برای آشنایی افراد با اعمال حج برگزار می شود که حدود سه هزار نفر در این همایش شرکت می کنند.