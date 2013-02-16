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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۳۹

آزاد به مهر خبر داد:

ظرفیت اعزام گروه مرحله دوم حج عمره تکمیل شد

ظرفیت اعزام گروه مرحله دوم حج عمره تکمیل شد

شیراز- خبرگزاری مهر:مدیر حج و زیارت استان فارس خبر داد: ثبت نام مرحله دوم اعزار حج با حدود چهار هزار و 100 نفر تکمیل شد.

محمد آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ثبت نام و اعزام مرحله دوم حجاج اظهار داشت: مرحله دوم اعزام حجاج  که ثبت نام آن از 26 بهمن ماه آغاز شد از یک خردادماه 2 تا 14 تیرماه 92 در قالب 28 کاروان انجام می شود .

وی ادامه داد: افراد با اعلام زمان ثبت نام به دفاتر مراجعه و مراحل لازم را طی کرده و در مجموع 16 هزار نفر عازم حج عمره می شوند.

مدیر حج و زیارت استان فارس عنوان کرد: مسیر حجاج از مدینه منوره و توسط ایرلاین سعودی است که مرحله دوم در ماههای رجب،شعبان به صورت 12 روزه و در ماه رمضان 16 تا 21 روزه است.

برپایی همایش  زائرین در اسفندماه

آزاد با اشاره به برپایی دومین همایش آموزشی زائرین عنوان کرد: این همایش در اسفندماه برای آشنایی افراد با اعمال حج برگزار می شود  که حدود سه هزار نفر در این همایش شرکت می کنند.

کد مطلب 1816248

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