به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم گلستان نژاد پیش از ظهر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر با بیان اینکه دود‌زا بودن اتوبوس‌های فعال در سطح شهر یک پدیده است و به عوامل مختلفی بستگی دارد و تمام این دلایل باید به منظور جلوگیری از خطرات ناشی از آنها بررسی شود، اظهار داشت: در حال حاضر تقاضای مردم برای سفر با اتوبوس به میزان بسیاری افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه دولت نیز هیچ بودجه‌ای را برای خرید اتوبوس‌های جدید به شهرداری اختصاص نمی‌دهد، اضافه کرد: تعداد اتوبوس‌های تحویلی به شهرداری‌ها به میزان بسیاری کاهش یافته است.

معاون برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه در گذشته سوخت اتوبوس‌ها وارداتی بوده است اما در حال حاضر سوخت اتوبوس‌های فعال در سطح شهر یکی از دلایل دود‌زا بودن این وسایل به شمار می‌رود، بیان داشت: هزینه‌های تعمیرات و نگهداری اتوبوس‌های فعال در سطح شهر به میزان چشمگیری افزایش یافته و خرید هر اتوبوس جدید برای اصفهان به 300میلیون تومان نیاز دارد.

وی با بیان اینکه فرسوده بودن اتوبوس‌ها از دلایل دود‌زا بودن اتوبوس‌های فعال در سطح شهر است و شهرداری اصفهان با وجود تمام موانع به این مشکلات رسیدگی می‌کند، ادامه داد: در حال حاضر قطعات اصلی مورد نیاز برای نو‌سازی اتوبوس‌ها در سطح کشور وجود ندارد.