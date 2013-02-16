  1. فرهنگ و ادب
۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۲۷

به دلیل تداخل برنامه‌ها/

بزرگداشت مرحوم اورامی به اول اسفند موکول شد

بزرگداشت مرحوم اورامی به اول اسفند موکول شد

مراسم بزرگداشت شاهرخ اورامی شاعر آیینی اهل سنت استان كردستان، روز سه شنبه اول اسفندماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری مراسم گرامیداشت مرحوم شاهرخ اورامی که پیش از این عنوان شده بود روز دوشنبه 30 بهمن ماه برگزار می‌شود، با یك روز تعویق به اول اسفند موکول شد.

بنابراین گزارش بزرگداشت شاهرخ اورامی روز سه شنبه اول اسفند سال جاری در تالار مهر حوزه هنری از ساعت 15 تا 17 با حضور شاعران و منتقدان ادبی كشور برپا می‌شود.

بنا بر اعلام مدیر دفتر شعر حوزه هنری، چهره‌های فرهنگی و هنری از جمله محسن مومنی شریف، رئیس حوزه هنری، محمدجواد محبت، عباسعلی براتی‌پور، علیرضا قزوه، جواد محقق، اسماعیل امینی، ناصر فیض، كمال شفیعی، محمود حبیبی كسبی و ... در این مراسم حضور یافته و به سخنرانی یا شعرخوانی می‌پردازند.

مراسم بزرگداشت شاهرخ اورامی در آستانه چهلمین روز فقدان این شاعر آیینی كردستان به همت حوزه هنری برگزار می‌شود.

کد مطلب 1816253

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