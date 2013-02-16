کشف بیش از 30 کیلو تریاک در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین دارایی در این باره اظهارداشت: ماموران یگان امداد شهرستان بوئین‌ زهرا هنگام گشت‌ زنی به یک دستگاه سواری سمند مشکوک و دستور ایست صادر کردند.



وی بیان کرد: راننده خودرو با مشاهده پلیس اقدام به فرار کرد که مأموران پس از تعقیب و گریز و شلیک چند تیر خودرو را متوقف کردند.



جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد: در بازرسی از خودرو مقدار 29 کیلو و 300 گرم ماده مخدر تریاک کشف و ضبط شد.



دارایی ادامه داد: همچنین، ماموران انتظامی شهرستان قزوین در اقدامی دیگر هنگام کنترل خودروهای عبوری در آزاد راه قزوین، زنجان به یک دستگاه سواری پژو 405 مشکوک و خودرو را متوقف کردند.



این مسئول عنوان کرد: در بازرسی از خودرو مقدار یک کیلو و 44 گرم ماده مخدر تریاک کشف و ضبط شد.