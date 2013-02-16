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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۲۸

عباسی:

امسال درخشان ترین نتایج المپیک کسب شد/ راه اندازی پایگاه استعدادیابی

امسال درخشان ترین نتایج المپیک کسب شد/ راه اندازی پایگاه استعدادیابی

آزادشهر - خبرگزاری مهر: وزیر ورزش و جوانان با اشاره به وجود استعدادهای درخشان ورزشی در استانها و شهرستانها گفت: درخشان ترین نتایج المپیک امسال با حضور قهرمانان 16 استان کسب شد که در تاریخ ورزشی کشور بی سابقه بوده است.

 
به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی ظهر شنبه در مراسم افتتاح سالن ورزشی آزادشهر گفت: باید از علایق فرزندان برای رشد و توسعه ورزش استفاده کنیم و در این زمینه شناسایی استعدادها از جمله برنامه هاست.
 
 
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به برنامه هایی برای توسعه ورزش گفت: برای این کار باید استعدادها کشف و شناسایی شود.
 
 
تشکیل پایگاه استعدادیابی
 
 
عباسی از تشکیل پایگاه استعدادیابی در وزارتخانه خبر داد و گفت: ما معتقدیم که همه قهرمانان در پایتخت نیستند و قهرمانان ارزنده و شایسته در شهرستانها بسر می برند.
 
 
وی عنوان کرد: نوجوانان و جوانان باید در کنار تحصیل و تهذیب به ورزش توجه کنند و مربیان ابعاد مختلف شخصیت انسانی را مد نظر قرار دهند، گفت: ورزش را نمی توان بدون ایثارگری معنا کرد، پایگاه استعدادهابی باید بمسائل ارزشی را مد نظر قرار دهد.
 
 
وزیر ورزش و جوانان با تقدیر از حماسه ملت در راهپیمایی 22 بهمن گفت: ملت ما ملتی فداکار و صبور است و دشمنان هر اتفاقی که رخ می دهد رصد می کنند تا هوشمندی مردم را بسنجد.
 
 
عباسی گفت: یکی از مقوله هایی که دشمنان نسبت به آن حساس می شوند، راهپیمایی 22 بهمن است و فکر می کنند که مردم چگونه با این رویداد برخورد می کنند.
 
 
وی اظهار داشت: امسال تمام خبرنگاران رسانه ها به کشور آمدند تا این حماسه را پوشش دهند و می خواستند نقش آفرینی ملت ایران را بعد از 34 سال ببینند.
 
 
عباسی گفت: مردم از این حماسه سربلند بیرون آمدند و نشان دادند که ملتی بصیر و شایسته هستند و با این کار دل رهبری را شاد کردند.
کد مطلب 1816256

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