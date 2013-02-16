امسال درخشان ترین نتایج المپیک کسب شد/ راه اندازی پایگاه استعدادیابی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی ظهر شنبه در مراسم افتتاح سالن ورزشی آزادشهر گفت: باید از علایق فرزندان برای رشد و توسعه ورزش استفاده کنیم و در این زمینه شناسایی استعدادها از جمله برنامه هاست.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به برنامه هایی برای توسعه ورزش گفت: برای این کار باید استعدادها کشف و شناسایی شود.

تشکیل پایگاه استعدادیابی

عباسی از تشکیل پایگاه استعدادیابی در وزارتخانه خبر داد و گفت: ما معتقدیم که همه قهرمانان در پایتخت نیستند و قهرمانان ارزنده و شایسته در شهرستانها بسر می برند.

وی عنوان کرد: نوجوانان و جوانان باید در کنار تحصیل و تهذیب به ورزش توجه کنند و مربیان ابعاد مختلف شخصیت انسانی را مد نظر قرار دهند، گفت: ورزش را نمی توان بدون ایثارگری معنا کرد، پایگاه استعدادهابی باید بمسائل ارزشی را مد نظر قرار دهد.

وزیر ورزش و جوانان با تقدیر از حماسه ملت در راهپیمایی 22 بهمن گفت: ملت ما ملتی فداکار و صبور است و دشمنان هر اتفاقی که رخ می دهد رصد می کنند تا هوشمندی مردم را بسنجد.

عباسی گفت: یکی از مقوله هایی که دشمنان نسبت به آن حساس می شوند، راهپیمایی 22 بهمن است و فکر می کنند که مردم چگونه با این رویداد برخورد می کنند.

وی اظهار داشت: امسال تمام خبرنگاران رسانه ها به کشور آمدند تا این حماسه را پوشش دهند و می خواستند نقش آفرینی ملت ایران را بعد از 34 سال ببینند.

عباسی گفت: مردم از این حماسه سربلند بیرون آمدند و نشان دادند که ملتی بصیر و شایسته هستند و با این کار دل رهبری را شاد کردند.