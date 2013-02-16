مسجد صاحب الزمان نوروز آباد ایلام کلنگ زنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد کاروند مدیر امور اوقاف استان ایلام در این آیین گفت: طرح ساخت مسجد صاحب زمان شهر ایلام در محله نوروزآباد باحضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام کلنگ زنی شده است.



وی در مراسم کلنگ زنی این طرح به نقش و جایگاه مسجد در دین مبین اسلام پرداخت و از مردم خواست تا در ساخت این مسجد مشارکت کنند.



به گفته مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان برای اجرای این طرح در زمینی به مساحت 670متر مربع تاکنون 1میلیارد ریال ازسوی مردم و خیرین اهدا شده است.

کاروند گفت: این مسجد در سه طبقه ساخته می شود.

وی افزود: مسجد فعلی صاحب‌الزمان(عج) در سال 1342 به همت اهالی محله نوروزآباد ساخته شده و در حال حاضر در مسیر تعریض خیابان خرمشهر قرار دارد.