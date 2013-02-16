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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۲۹

با حضور مسئولان/

مسجد صاحب الزمان نوروز آباد ایلام کلنگ زنی شد

مسجد صاحب الزمان نوروز آباد ایلام کلنگ زنی شد

با حضور مسئولان مسجد صاحب الزمان نوروز آباد کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد کاروند مدیر امور اوقاف استان ایلام در این آیین گفت: طرح ساخت مسجد صاحب زمان شهر ایلام در محله نوروزآباد باحضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام کلنگ زنی شده است.


وی  در مراسم کلنگ زنی این طرح به نقش و جایگاه مسجد در دین مبین اسلام پرداخت و از مردم خواست تا در ساخت این مسجد مشارکت کنند.


به گفته مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان برای اجرای این طرح در زمینی به مساحت 670متر مربع تاکنون 1میلیارد ریال ازسوی مردم و خیرین اهدا شده است.

کاروند گفت: این مسجد در سه طبقه ساخته می شود.

 

وی افزود: مسجد فعلی صاحب‌الزمان(عج) در سال 1342 به همت اهالی محله نوروزآباد ساخته شده و در حال حاضر در مسیر تعریض خیابان خرمشهر قرار دارد.

کد مطلب 1816257

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