آسفالت معابر شرق تهران قبل از پایان سال مرمت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، میکائیل علیپور با اشاره به اقدامات انجام شده منطقه هشت در حوزه های مختلف گفت: روکش آسفالت معابر یکی از اولویت های این منطقه در طرح استقبال از بهار است.

وی با اشاره به بهسازی معابر سطح منطقه 8 افزود: به منظور رفاه حال شهروندان، تمامی فعالیتهای عمرانی اعم از روکش آسفالت، ترمیم نوارهای حفاری، رفع نقاط آبگیر، پیاده روسازی، مرمت پلهای فلزی، هم سطح سازی دریچه ها و... در راستای طرح استقبال از بهار انجام می شود.

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 8 با اشاره به لکه گیری معابر شرق تهران گفت: روند اجرایی فعالیتهای فنی و عمرانی منطقه 8 در راستای طرح استقبال از بهار؛ تا پایان فرودین ماه جاری ادامه دارد.

علیپور با اشاره به مناسب سازی معابر و پیاده روهای سطح محدوده شهرداری منطقه 8 افزود: به منظور رفاه حال شهروندان ، از زمان شروع طرح استقبال از بهار؛ پیاده روهای شرق تهران مناسب سازی می شوند.