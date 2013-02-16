مسابقات قرآن كريم دانش آموزی مرحله شهرستان در ارسنجان/ برگزاری مسابقات معارف اسلامی

هدایت اله جاویدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در مسابقات قرآن كريم مرحله شهرستان که در رشته های حفظ، قرائت و مفاهيم قرآن كريم در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه برگزار شد، بیش از 550 دانش آموز با هم به رقابت پرداختند.



جاويدي گفت: 35 نفر از داوران برجسته شهرستان ارسنجان داوري اين مسابقات را كه به ميزباني مدارس ابتدايي شاهد ارسنجان برگزار شد بر عهده داشتند.



کارشناس نماز، قرآن و عترت آموزش و پرورش ارسنجان گفت: نفرات اول مقاطع راهنمايي و دبيرستان در هر رشته و پايه به تفكيك جنسيت در مرحله استاني كه اواخر فروردين ماه در سِده و مشهد مرغاب برگزار مي شود، شركت خواهند كرد.



برگزاری مسابقات معارف اسلامی دانش آموزی مرحله شهرستان

مسابقات معارف اسلامی دانش آموزی مرحله شهرستان در ارسنجان برگزار شد.



به گفته هدایت اله جاویدی کارشناس نماز، قرآن و عترت آموزش و پرورش ارسنجان، در مسابقات معارف اسلامی مرحله شهرستان که در رشته های احکام، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و انشای نماز در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه برگزار شد بیش از 700 دانش آموز با هم به رقابت پرداختند.



کارشناس نماز، قرآن و عترت آموزش و پرورش ارسنجان گفت: نفرات اول مقاطع راهنمايي و دبيرستان در هر رشته و پايه به تفكيك جنسيت در مرحله استاني كه اواخر فروردين ماه در سِده و مشهد مرغاب برگزار مي گردد شركت خواهند كرد.