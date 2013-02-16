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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۴۸

فرقانی عنوان کرد:

اولویت اول اتاق شیراز افزایش مبادلات تجاری فارس و پاکستان است

اولویت اول اتاق شیراز افزایش مبادلات تجاری فارس و پاکستان است

شیراز- خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی شیراز توسعه مبادلات تجاری میان استان فارس و کشور پاکستان را اولویت اول دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فرقانی ظهر شنبه در دیدار با هیأت تجاری ایالت خیبر تختو گفت: در حال حاضر مبادلات تجاری استان فارس و پاکستان حدود 4 میلیون دلار است که به طور حتم پس از این دیدارها و گفتگوها این مبادلات افزایش پیدا می کند.

وی تاکید کرد: مبادلات فارس و پاکستان در حال حاضر با حضور واسطه انجام می شود اما در تلاشیم با افزایش مبادلات بدون هیچگونه واسطه ای و بطور مستقیم فعالیت خود را انجام دهیم.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی شیراز ادامه داد: تمامی زیرساخت ها برای فعالیت تجار فارس و پاکستان فراهم است و طی سفر هیأت اقتصادی شیراز به پاکستان نیز ظرفیت ها و زیرساخت های آنها را بررسی کردیم که نتیجه آن حضور هیأت بلندپایه بخش خصوصی پاکستان در شیراز است.

فرقانی ادامه داد: داشته ها و پتانسیل بالای کشاورزی، صنعتی، نفت و گاز استان فارس به حدی است که تمامی کشورها تمایل به برقراری ارتباط اقتصادی و تجاری با شیراز دارند و امروز وظیفه بخش خصوصی شیراز استان فارس است که روابط خود را با همپایان خود در دیگر کشورها بیشتر کند.

کد مطلب 1816265

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