کوتاهی در خدمت به مردم قابل قبول نیست/ لزوم تلاش برای رفع آسیب های اجتماعی 

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضائی در جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان دهگلان اظهار داشت: مردم در تمام صحنه های انقلاب دین خود را به نظام جمهوری اسلامی ادا کرده اند، بنابراین وظیفه تک تک ما مسئولان است که در خدمت صادقانه به آنان یک لحظه کوتاهی نکنیم.

وی افزود: تمام اقشار مختلف مردم با سلیقه و گرایش های متفاوت، با حضور آگاهانه و مقتدرانه خود در راستای دفاع از حریم ولایت و نظام، حماسه‌ جاودان و به یادماندنی 22 بهمن را در تاریخ انقلاب تکرار کردند.

فرماندار دهگلان با اشاره به این فراز از سخنان مقام معظم رهبری که "اگر صدها بار برای نعمت هوشیاری این ملت سجده شکر به جای آورده شود، باز هم کم است"، ادامه داد: 22 بهمن اوج شکوه و ولایت مداری ملت ایران و تجدید عهد و پیمان با آرمان های امام (ره) و تجدید میثاق و بیعت با مقام معظم رهبری بود.

رفع آسیب های اجتماعی جامعه نیازمند برنامه ریزی است

رضائی در ادامه جلسه ستاد احیا بر آسیب شناسی در جامعه تاکید کرد و یادآور شد: ابتدا ما باید آسیب ها را شناسایی کنیم و به ترتیب اولویت ها و مخاطراتی که برای جامعه دارند، اولویت بندی کنیم و بعد در زمینه مقابله با این منکرات برنامه ریزی کنیم.

وی بیان کرد: برای ترویج امر به معروف و نهی از منکر ظرفیت های خوبی در شهرستان وجود دارد که می توان از ظرفیت شورای اداری، اصناف و مهمتر از همه، ظرفیت مردم به خوبی استفاده کرد.

فرماندار دهگلان گفت: به منظور بهره گیری از جلسات ستاد احیا باید برای هر جلسه دستور کار مشخصی وجود داشته باشد و در هر جلسه مصوبات جلسه قبلی پیگیری شود تا به هدف مورد نظر رسید.

رضائی اظهار داشت: ملاک مسئولان باید رضایتمندی مردم باشد، چرا که مردم سرمایه ها و پشتوانه های این نظام هستند و رضایتمندی آنها موجب رضایت خداوند می شود.