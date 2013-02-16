کوتاهی در خدمت به مردم قابل قبول نیست/ لزوم تلاش برای رفع آسیب های اجتماعی 

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضائی در جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان دهگلان اظهار داشت: مردم در تمام صحنه های انقلاب دین خود را به نظام جمهوری اسلامی ادا کرده اند، بنابراین وظیفه تک تک ما مسئولان است که در خدمت صادقانه به آنان یک لحظه کوتاهی نکنیم.
وی افزود: تمام اقشار مختلف مردم با سلیقه و گرایش های متفاوت، با حضور آگاهانه و مقتدرانه خود در راستای دفاع از حریم ولایت و نظام، حماسه جاودان و به یادماندنی 22 بهمن را در تاریخ انقلاب تکرار کردند.
فرماندار دهگلان با اشاره به این فراز از سخنان مقام معظم رهبری که "اگر صدها بار برای نعمت هوشیاری این ملت سجده شکر به جای آورده شود، باز هم کم است"، ادامه داد: 22 بهمن اوج شکوه و ولایت مداری ملت ایران و تجدید عهد و پیمان با آرمان های امام (ره) و تجدید میثاق و بیعت با مقام معظم رهبری بود.
رفع آسیب های اجتماعی جامعه نیازمند برنامه ریزی است
رضائی در ادامه جلسه ستاد احیا بر آسیب شناسی در جامعه تاکید کرد و یادآور شد: ابتدا ما باید آسیب ها را شناسایی کنیم و به ترتیب اولویت ها و مخاطراتی که برای جامعه دارند، اولویت بندی کنیم و بعد در زمینه مقابله با این منکرات برنامه ریزی کنیم.
وی بیان کرد: برای ترویج امر به معروف و نهی از منکر ظرفیت های خوبی در شهرستان وجود دارد که می توان از ظرفیت شورای اداری، اصناف و مهمتر از همه، ظرفیت مردم به خوبی استفاده کرد.
فرماندار دهگلان گفت: به منظور بهره گیری از جلسات ستاد احیا باید برای هر جلسه دستور کار مشخصی وجود داشته باشد و در هر جلسه مصوبات جلسه قبلی پیگیری شود تا به هدف مورد نظر رسید.
رضائی اظهار داشت: ملاک مسئولان باید رضایتمندی مردم باشد، چرا که مردم سرمایه ها و پشتوانه های این نظام هستند و رضایتمندی آنها موجب رضایت خداوند می شود.
6400 واحد مسکن مهر سنندج در دست احداث
فرماندار شهرستان سنندج گفت: در حال حاضر عملیات احداث بیش از شش هزار و 400 واحد مسکونی در مسکن مهر شهرک بهاران سنندج در حال اجرا است.
ولی الله میرزائی اصل در بازدید اعضا شورای آموزش و پرورش شهرستان سنندج از پروژه های مسکن مهر سنندج اظهار داشت: در این پروژه تاکنون چهار قطعه زمین به منظور احداث فضاهای آموزشی جمعا به مساحت 22 هزار مترمربع در نظر گرفته شده است.
وی با انتقاد از عدم پیشرفت در احداث زیرساخت های آموزشی، فرهنگی و درمانی در مسکن مهر بهاران سنندج، افزود: وضعیت این فضاها به هیچ عنوان مطلوب نیست و در آینده مشکل ساز می شود.
فرماندار سنندج ادامه داد: فازهای اول و دوم این پروژه از پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردار است و به زودی این واحدها به اعضاء تعاونی ها واگذار می شود، اما با این وصف تاکنون عملیات احداث مدارس و فضاهای آموزشی مورد نیاز در این مجتمع اجرائی نشده و این موضوع در آینده نزدیک مشکلاتی را برای ساکنین این واحدهای مسکونی و دانش آموزان این منطقه ایجاد می کند.
میرزائی اصل با اشاره به اینکه جمعیت ساکن در مسکن مهر سنندج با جمعیت تعدادی از شهرهای استان برابری می کند، یادآور شد: احداث و اتمام به موقع فضاهای آموزشی مورد نیاز این مجتمع ها به یکی از دغدغه های مردم تبدیل شده است که مسئولان راه و شهرسازی و نوسازی مدارس باید برابر تفاهم نامه های منعقد شده برای تحقق این مهم بیشتر تلاش کنند.
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