تجارت دارو در ایران سودآور نیست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد شیبانی روز شنبه در مراسم توسعه خط تولید شربتهای دارویی در کشور، گفت: سیاست وزارت بهداشت حمایت از تولید داخل است و از افرادی که در بحث تولید دارو سالها تلاش کرده‌اند باید قدردانی کرد چرا که کار تولید دارو کاری پرزحمت و پرهزینه است.

وی ادامه داد: سودی در تجارت دارو وجود ندارد و تنها چیزی که شرکتهای دارویی را به ادامه فعالیت سوق می‌دهد مبانی اخلاقی و ملی است.

شیبانی گفت: مجموعه دارو نسبت به سایر صنایع و خدمات دیگر سوددهی ندارد اما به دلیل اهمیت سلامت مردم و اینکه درد آنها را آرام می‌کند قابل توجه است.

رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: اگر صرفاً به دنبال تجارت باشیم بنگاههای اقتصادی در صنعت دارو سودده نیستند این وضعیت شاید در دنیا تجارت باصرفه‌ای باشد اما در ایران با توجه به اینکه صنعت داروسازی به قشر آسیب‌پذیر توجه دارد. همواره سعی کرده به گونه‌ای باشد که با کمترین منابع فعالیت کند.

شیبانی در اصلاح مشکلات صنعت داروسازی برای ایجاد انگیزه بیشتر تأکید کرد و گفت: در رقابت دارویی شاخص‌های مشخصی وجود دارد که محصول دارویی و مشتری‌‌مداری در تولید دارو از عوامل اصلی آن است چرا که این مزیت‌های محصول است که شرکت را نسبت به شرکتی دیگر برتری می‌دهد.

شیبانی با اشاره به اینکه هم اکنون ارزیابی واحدهای تولید دارو بر محصول و کیفیت تأکید دارد، گفت: به عنوان مثال شرکت داروپخش با حدود 280 قلم دارو از نظر کیفیت با شرکتی که بین 20 تا 30 قلم دارو تولید می‌کند شاید نتواند رقابت کند در حالی که شرکتی که امروز از آن بازدید می‌کنیم قدم‌های مناسبی را برداشته به دلیل تولید محصول با ارزش متعاقباً فروش و کمیت آن نیز افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه رقابت در بازار نمی‌ایستد تا شرکت‌های دارویی خودشان را اصلاح کنند، گفت: اگر شرکت‌ها بر روی بسته‌بندی و مشتری‌مداری اقدامی نکنند با توجه به سود نامناسب دارو از صحنه بازار حذف می‌شوند.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به تولید 96 درصدی دارو در کشور گفت: با توجه به شرایط فعلی و تحریم‌های موجود با مکافات ارز، دارویی رد و بدل می‌شود و برای یک قلم دارو که وارد می‌شود نمی‌توانیم برنامه‌ریزی کنیم، بنابراین تولید 96 درصدی با ارزش است.

وی ادامه داد: اما همین مقدار تولید داخل اگر به گونه‌ای باشد که هم پزشکان و هم مردم از آن راضی باشند سلامت گارانتی شود.

شیبانی تصریح کرد: با توجه به تنش‌های موجود و خستگی‌های فکری و جسمی که وجود دارد افتتاح و توسعه خطوط تولید دارو خستگی را از تن درمی‌آورد.

وی در زمینه قیمت دارو نیز گفت: در این حوزه محدودیتهایی داریم که باعث می‌شود نتوانیم نظرات کارشناسی خود را در اجرا اعمال کنیم بنابراین حتماً باید میزانی که هزینه می‌شود را از طریق قیمت گذاری، مناسب جبران کنیم.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: از بابت اینکه سود این شرکتی که در آن هستیم از حد میانگین پایین‌تر است بسیار متأسفم و حتماً در زمینه داروهای جدید و بسته‌بندی‌های جدید کمک خواهد شد تا در قیمت آنها اصلاحاتی انجام شود.

شیبانی افزود: هر چند که اصلاحات در قیمت خیلی کارساز نیست چرا که قیمت عوامل جانبی در دارو هر روز بالا می‌رود و این افزایش، دست ما نیست تا بتوانیم آن را جبران کنیم.