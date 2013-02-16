ساماندهی معابر مناطق محروم ارومیه/ پروژه ابوذر مشکل اجرایی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حضرت پور ظهر شنبه در جریان بازدید از روند اجرای طرح های عمران شهر ارومیه از ساماندهی و بهسازی معابر منطقه دیگاله، منطقه حاجی پیرلو، معابر وکیل آباد، کوی لاله، معابر کوی سالار و رشادت، کوی شهید جواد قره باغی، طرزیلو، کشتارگاه، اسلام آباد، شهید باباساعی، صمدزاده، کوهنورد، ولیعصر و علامه مجلسی خبر داد.

وی با بیان اینکه در این راستا از ابتدای سالجاری تاکنون در مساحتی بالغ بر 74 کیلومتر عملیات جدول گذاری با 340 میلیون ریال اعتبار انجام شده است، اظهار داشت: طرح ملی تقاطع غیر همسطح ابوذر بعنوان بخشی از آزاد راه شهید کلانتری مشکل آزادسازی، اجرایی و اعتباری ندارد.

شهردار ارومیه افزایش روز افزون ترافیک را دلیل اصلی برای برنامه ریزی و اجرای طرح های عمرانی گسترش معابر دانست و اعلام کرد: این طرح از محل اعتبارات وزارت راه و شهرسازی و توسط نمایندگی این وزارتخانه در قالب بزرگراه شهید کلانتری در دست احداث بوده که زمین های اطراف توسط شهرداری برای اجرای طرح آزادسازی شده است.

حضرت پور ضمن تاکید بر لزوم اتمام هر چه سریع تر طرح های غیر همسطح ابوذر، مدرس و پل قویون، کمربندی شهری برای کاهش ترافیک و افزایش سرعت در حمل و نقل درون شهری ارومیه، افزود: با افتتاح این طرح های طی سال آینده شاهد کاهش بار ترافیکی و روان سازی سفرهای برون شهری هستیم.

وی با بيان اينكه تقاطع غير همسطح مدرس در امتداد روگذر رجابي به باهنر و زير گذر جاده انهر به مدرس با 80 ميليارد ريال اعتبار احداث مي شود، اظهار داشت: تقاطع مادر در امتداد روگذر باهنر و زير گذر آهندوست به فرهنگيان با 70 ميليارد ريال اعتبار و تقاطع امام علي در امتداد روگذر بلوار امام علي(ع) و زيرگذر عدالت به آزادگان با 110 ميليارد ريال اعتبار اجرايي مي شوند.

وی با بيان تقاطع ميثم در امتداد روگذر والفجر و زير گذر رسالت به ميثم با 110 ميليارد ريال و تقاطع امامت در امتداد روگذر بلوار امامت و زير گذر مولوی به سربازان گمنام اجرايی مي شوند، ادامه داد: ايجاد كمربندي دوم از جاده سرو آغاز شده كه با توجه به ترافيك و نيازهاي آينده با گذر از فلكه مادر، گلشهر، امام عليو والفجر به جاده بالانج منتهي مي شود.

شهردار ارومیه از برنامه ريزی براي خروج ماشين آلات سنگين از محدوده اصلي و مركزي اروميه از طريق اتمام طرح هاي در دست اجرا و تكميل كمربندي ها خبر داد و عنوان كرد: همچنين طرح ساماندهي ورودي جاده بالانج از اشنويه به اروميه و جاده استاد شهريار به عنوان ورودي و خروجي 55 روستا در مسير جاده انهر اجرا مي شود.

وی همچنین از رفع مشکل آزاد سازی باند دوم پل سه چشمه خبر داد و اظهار داشت: بر اساس بررسی های انجام شده آپارتمان های مسکونی از مسیر راه خارج شده و عملیات احداث بزودی آغاز می شود، بطوری که تاکنون 4 میلیارد و 700 میلیون ریال برای آزادسازی و 2 میلیارد ریال صرف عملیات تعریض این باند شده است.