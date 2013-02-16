به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دیدارهای دهمین هفته از دور برگشت مسابقات چهاردهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور از سوی کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال اعلام شد و تیم فوتسال صبای قم در دیداری خانگی برابر شرکت ملی و حفاری ایران قرار می گیرد.

جدال تیم های فوتسال صبای قم با حفاری اهواز یکی از دو دیدار حساس هفته دهم از نیم فصل دوم مسابقات لیگ چهاردهم فوتسال باشگاه های کشور است که همزمان با دیدارهای دیگر در حضور تماشاگران فوتسال دوست قمی به انجام خواهد رسید.

بدین ترتیب دیدار تیم های فوتسال صبای قم و حفاری اهواز از ساعت 16 روز دوشنبه این هفته یعنی سی امین روز بهمن ماه به میزبانی شاگردان محسن حسن زاده در تیم صبای قم در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.

این مسابقه در حالی برگزار می شود که صبا می تواند با غلبه بر حفاری اهواز با توجه به بازی های حساس تیم های گیتی پسند اصفهان و منصوری قرچک، بار دیگر بخت خود را برای کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور را زنده کند.

صبای قم در حالی در این دیدار خانگی از تیم فوتسال حفاری اهواز پذیرایی می کند که آخرین بار برابر این تیم تبریزی به تساوی رسیده است، دیداری که البته در هفته دهم دور رفت لیگ برتر فوتسال در اهواز برگزار شد و در نهایت دو تیم به تساوی رضایت دادند.

فوتسالیست های صبای قم در آخرین بازی خانگی تا پیش از مصاف روز دوشنبه سی ام بهمن ماه با تیم حفاری اهواز در هفته بیست و یکم میزبان تیم مدعی میثاق تهران بودند که در این دیدار با نتیجه جالب توجه هشت بر پنج صاحب برتری شدند.

صبای قم در 20 بازی قبل موفق به کسب 15 پیروزی، دو تساوی و سه باخت شده است در حالی که سه شکست این تیم مقابل تیم های فوتسال فرش آراء مشهد، صنایع گیتی پسند اصفهان و دبیری تبریز بوده و تساوی های صبا نیز مقابل تیم های فوتسال صنایع گیتی پسند اصفهان و حفاری اهواز رقم خورده است.

در جدول رده بندی لیگ برتر صبای قم با کسب 47 امتیاز هم اکنون در صدر جدول رده بندی جای گرفته است.