نيروي انتظامي دسيسه هاي دشمنان انقلاب را رصد مي کند

سرهنگ نادر خورسند در گفتگو با خبرنگار مهر حضور پليس را در تمامی عرصه ها موثر و فعال دانست و افزود: به لطف الهي پليس ایران اسلامی يك پليس مكتبي و مردم محور است.

وی همچنین اظهارداشت: ايران اسلامي امروز با توجهات ولي عصر(عج) و رهنمودها و ارشادات رهبر فرزانه انقلاب و همدلي مردم، امن ترين كشور جهان است.

فرمانده نیروی انتظامی آستارا با اشاره به رويكرد جامعه محوري نيروي انتظامي گفت: اعتماد مردم به عنوان يک سرمايه اجتماعي عظيم به كار پليس هويت مي بخشد.

وی در ادامه به حضور پرشكوه مردم در سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي اشاره كرد و افزود: بار ديگر امت اسلام با حضور خود وفاداري به اسلام، انقلاب و ولايت را ثابت كرد.

سرهنگ خورسندی با بیان اینکه رسانه ها در مهندسي افكار عمومي نقش به سزايي دارند، اظهارداشت: خبرنگاران چشم و گوش مردم، مسئولان و جامعه هستند.

وی یادآورشد: ماموران انتظامي اين شهرستان در بخش هاي مختلف همه تلاش خود را براي ارتقاي امنيت به كار گرفته اند و اين تلاش ها بيش از پيش بايد به جامعه معرفي شود.