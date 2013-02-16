آغاز دومین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویی از 6 اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فریدزاده- سرپرست سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی گفت: دومین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویی در سطوح ملی و با حضور 32 تیم از سراسر کشور برگزار خواهد شد که 21 تیم از دانشگاههای تهران و 11 گروه نیز از دانشگاههای شهرستان هستند.
وی یادآورشد: دانشگاههای شرکتکننده تهرانی در دومین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویی شامل تهران، علامه، امام صادق (ع)، صنعتی شریف، تربیت مدرس، پیامنور، شهید بهشتی، علوم بهزیستی، دانشگاههای علوم پزشکی، دانشگاه سوره و برخی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز هستند.
سرپرست سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی تصریح کرد: دانشگاههای شهرستانی شرکتکننده در دومین دوره مسابقات نیز شامل دانشگاههای زنجان، صنعتی اصفهان، اراک، اصفهان، فردوسی مشهد، ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی همدان، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، کردستان، دانشگاه پیامنور گیلان و سیستان و بلوچستان هستند.
وی تاکید کرد: مسابقات به صورت حضوری برگزار میشود و هر گروه متشکل از چهار نفر عضو دانشجویی و یک سرپرست یا مربی است و سرپرست گروه باید عضو هیات علمی یکی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی باشد.
سرپرست سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی با بیان اینکه 32 موضوع برای دومین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویی انتخاب خواهد شد که هنوز موضوعات نهایی نشده است.
وی تصریح کرد: 45 درصد دانشجویان شرکتکننده در دومین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویی در مقطع کارشناسی، 38 درصد در مقطع کارشناسی ارشد و 17 درصد در مقطع دکتری هستند.
انتخاب نشان خواجه نصیرالدین طوسی برای مسابقات ملی مناظره دانشجویی به این دلیل است که خواجه نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو به شمار میرود و همچنین مسابقه نیمه نهایی نیز هفتم اسفندماه برگزار می شود.
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