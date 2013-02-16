نصب بزرگ ترين پل عابر پياده خاور ميانه در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، ياسر مير احمدي گفت: از ابتداي سال 91 احداث پل ميدان رسالت را آغاز كرديم و اكنون كار به پايان رسيده و تنها نصب پله برقي آن باقي مانده است.

مجري اين طرح ادامه داد: تا قبل از پايان سال پله برقي نیز نصب مي شود و شهروندان مي توانند از بزرگ ترين پل عابرپياده خاورميانه استفاده كنند.

مير احمدي در باره ويژگي هاي اين پل نیز اظهار کرد : اين پل طراحي ويژه اي دارد كه به شكل قوسي و با عرض عرشه 3 متر است. اين در حالي است كه در ايران پل ها حداكثر با عرض 2 و نيم متر ساخته مي شود.افزايش عرض اين پل به دليل اين است كه شهروندان بيش تري بتوانند از آن عبور كنند . طول عرشه پل هم 300 متر است كه بيش از 320 تن آهن آلات در آن استفاده شده است.

به گفته او اين پل 3 شاخه دارد كه خيابان مدني ، هنگام و سلمان ترقي را به يكديگر متصل مي كند.

‌ مديرعامل شركت علايم راهنمايي و فني ايران توضيح داد : يكي ديگر از ويژگي هاي اين سازه در قسمت مياني به چشم مي خورد كه به صورت گرد و با قطر 10 متر روي زير گذر ميدان رسالت با ارتفاع 15 متر نصب شده تا شهروندان را به خط 5 بي آر تي برساند.

وی در پاسخ به اين كه چرا ميدان رسالت براي نصب اين پل انتخاب شد ، عنوان كرد :‌پل عابر پياده ميدان رسالت مشكلات زيادي را براي شهروندان ايجاد كرده بود و از اين رو كمبودي جدي در اين حوزه احساس مي شد.

مير احمدي با بيان اين كه پل ميدان رسالت نخستین پل عابر پياده بزرگ در تهران است، از احداث پل هاي هوايي بزرگ در نقاط ديگر تهران خبر داد و هزينه ساخت اين پل را حدود سه ميليارد تومان اعلام كرد.

مجري طرح پل عابر پياده ميدان رسالت در پاسخ به اين سوال كه چرا Moving walke در اين پل نصب نشده است تا شهروندان مجبور نباشند طول 300 متري عرشه را پياده طي كنند ، گفت : Moving walke تنها يك بار در پل عابر پياده استاد حسن بنا نصب شد كه تجربه موفقي نبود و تنها مدت کوتاهی مدتي كار كرد. اين امكانات انگيزه شهروندان را براي استفاده از پل عابر پياده افزايش مي دهد و در پل هاي بعدي نصب آن را در دستور كار داريم البته با كيفيت بالاتر تا دچار مشكل نشود.

مير احمدي بر مكانيزه شدن همه پل ها تاكيد كرد و افزود: مكانيزه شدن پل ها مي تواند نقش زيادي در ايمن سازي و روان سازي ترافيكي داشته باشد و جان شهروندان را حفظ كند.