تلاش برای افزایش اتحاددر تیم فوتبال برق شیراز ادامه دارد

محمد هادی منصوری در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت:هم اکنون تیم فوتبال برق شیراز نیاز به اتحاد و همدلی بیشتر مسئولان خود دارد تا بدین وسیله با حاکم شدن آرامش تیم بتواند به موفقیت دست یابد.

وی ادامه داد: در ابتدای فصل اتحاد و همدلی بسار مناسبی میان مسولان، بازیکنان و کلیه دست اندرکاران برق شیراز وجود داشت به گونه ای که همه این افراد فقط برای اعتلاء تیم فوتبال برق شیراز در کنار یکدیگر قرار گرفته بودند.

نائب رئيس هيئت مديره تيم فوتبال برق شيراز اظهار امیدواری کرد با به وجود آمدن اتحاد لازم میان مسئولان تیم، برق بتوانددر لیگ دست اول فوتبال کشور باقی بماند تا در آینده زمینه لازم برای حضور تیم در لیگ برتر فوتبال نیز فراهم شود.