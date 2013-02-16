9 مجموعه فرهنگی ورزشی جنوب تهران به زودی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله غفوری با اشاره به این خبر گفت: سه باب سرای محله، زورخانه شهدای جوانمرد قصاب، نگارخانه شهر و چهار مورد زمین چمن مصنوعی در این منطقه احداث شده است که در مرحله تجهیز است و به زودی به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اینکه با تجهیز سراهای محله منصوریه، منگل، دولت آباد، نفرآباد، هاشم آباد تمامی محله های 22 گانه این منطقه صاحب سرای محله می شوند، افزود: چهار زمین چمن مصنوعی در نواحی یک، دو، شش و هفت احداث شده است که با بهره برداری از آن تعداد زمینهای چمن مصنوعی این منطقه به 52 می رسد.

غفوری زورخانه جوانمرد قصاب را چهارمین زورخانه منطقه 20 تهران برشمرد و عنوان داشت: نخستین نگارخانه شهرری در دروازه تاریخی ری که در میدان نماز احداث شده است به زودی راه اندازی می شود که محلهایی برای برپایی کارگاه های آموزشی، نگارخانه، کافی شاپ و گالری عکس در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: تجهیز 65 مسجد به سیستمهای صوتی و نصب دستگاه پخش اذان در 18 جایگاه شهر از دیگر اقدامات مدیریت شهری منطقه 20 تهران بوده که اجرا شده است.

100 اصله نهال در مدارس منطقه 20 تهران توزیع شد

شهرداری منطقه 20 تهران در راستای اجرای طرح استقبال از بهار نسبت به توزیع 100 اصله نهال در مدارس اقدام کرد.

شهردار ناحیه 6 منطقه 20 تهران گفت: در راستای اجرای طرح استقبال از بهار و به منظور زیبا سازی و توسعه فضاهای سبز و همچنین با توجه به درخواست مدارس، واحد فضای سبز ناحیه با همکاری اداره فضای سبز منطقه 20 نسبت به توزیع 100 اصله نهال در سطح مدارس اقدام کرد.

بابک جعفری با اشاره به اهمیت حفظ و نگهداری و توسعه فضاهای سبز، افزود: واحد فضای سبز ناحیه 6 همزمان با فرا رسیدن فصل بهار نسبت به توزیع کود شیمیایی فسفاته و سولفات آمونیوم به همراه کود دامی در پای درختان هرس شده به مقدار 600 کیلوگرم اقدام کرد.

وی به بهسازی فضاهای سبز بوستانهای ناحیه 6 اشاره کرد و بیان داشت: به منظور افزایش طراوت و آراستگی بوستانها، عملیات هرس و پیرایش 150 اصله درخت شهرک نظامی انجام شد.