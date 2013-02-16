اجراي طرح نظارتي ويژه نوروز 92/ نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در کردستان برگزار می شود

پیمان اسراری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن سال نو و افزایش تقاضای عمومی برای کالا و خدمات همزمان با سراسر كشور سازمان صنعت، معدن و تجارت كردستان اقدام به اجراي طرح نظارتي ويژه نوروز 92 مي کند.

وی افزود: حوزه معاونت نظارت و بازرسي اين سازمان با استفاده از تمام توان بازرسي اصناف و بازرسان افتخاري در ايام پايان سال نظارتي دقيق و هوشمندانه اي را براي جلوگيري از هرگونه سوء استفاده احتمالي انجام می دهد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت كردستان ادامه داد: در ايام منتهي به پايان نظارت بر گروه هاي كالايي و خدمات شامل پوشاک، کیف و کفش، شیرینی، آجیل و خشکبار، میوه و تره بار، لبنیات و مواد پروتئینی و در بخش خدمات شرکت های مسافربری، حمل و نقل درون شهری، غذاخوری ها و واحدهای اقامتی افزايش مي يابد.

اسراری از شهروندان كردستاني درخواست كرد تا در صورت مشاهده تخلفات اقتصادی مانند احتکار، گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و فروش اجباری مراتب را با تلفن 124 و یا به صورت حضوری در مرکز استان با سازمان صنعت، معدن و تجارت و در شهرستان های تابعه با ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان در میان بگذارند تا در كوتاه ترين زمان ممكن نسبت به بررسي شكايات واصله اقدام شود.

برگزاری با کیفیت نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در کردستان

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: به رسم هر ساله و به مناسبت آغاز سال جديد، سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با همکاری مجامع و اتحادیه های صنفی اقدام به برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در سطح استان می کند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان یادآور شد: امسال در نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا از عرضه کالاهای خارجی و بی کیفیت جلوگیری می شود.

اسراری گفت: امسال نمایشگاه عرضه مستقیم کالا (فروش بهاره) در مرکز استان در چهار نقطه و در مرکز ساير شهرستان ها در یک نقطه برگزار می شود.

وی افزود: تعداد 14 نمایشگاه با بیش از 750 غرفه در سطح استان برگزار می شود که این نمایشگاه ها از تاریخ 10 اسفند ماه تا 25 اسفند سال جاري برگزار می شود.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت كردستان اظهار داشت: اقلام و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از قبیل کیف و کفش، پوشاک و البسه مدارس، لوازم التحریر و نوشت افزار با حداقل 10 تا 20 درصد تخفیف در اين نمايشگاه ها عرضه می شود.