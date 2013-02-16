کنترل بازار جدی تر پیگیری شود/ نرخ تورم خراسان جنوبی پائین تر از میانگین کشور

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان نرخ تورم در استان در دیماه سال جاری 23 درصد اعلام کرد و گفت: این نرخ در کشور 28 درصد است.

وی با بیان اینکه عده ای افراد سود جو به دنبال ایجاد جو روانی نا آرام در بازار هستند، گفت: یک موضوعی که در بین ردم مطرح شده که نظارت ها جدی و درست نیست و باید در این راستا کنترل بازار جدی تر دنبا شودتا مشکلی برای مردم در تامین مایحتاج ایجاد نشود.

وی با بیان اینکه برای افزایش نظارت ها باید از توان نیروهای بسیجی نیز بیشتر استفاده شود، بیان کرد: در مرکز استان 50 ناظر و در شهرستانها نیز باید 10 ناظر به ناظرین موجود اضافه شود.

وی با بیان اقلام ضروری و مورد نیاز مردم ذخیره سازی و در استان موجود است، ادامه داد: هم اکنون بیش از هزار تن میوه و 1800 تن گوشت مرغ برای تنظیم بازار در انبار ها موجود است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه مراکز توزیع و پخش استان نسبت به گذشته افزایش یافته است، افزود: در شهرستان ها نیز باید این مراکز افزایش داشته باشند تا سهولت خرید و دسترسی آسان برای مردم فراهم شود.

وی همچنین خواستار افزایش میادین میوه و تره بار در سطح استان شد و بیان داشت: به شهرداری ها کمک های مالی خوبی شده و آنها این توان را دارند که برای رفاه حال شهروندان و افزایش سطح کیفی خدمات میایدین میوه و رته بار را افزایش دهند.

وی ادامه داد: حتی الامکان میوه و تره بار از مراکز تولید تهیه کنند و با واسطه خرید نکنند تا قیمت تمام شده میوه افزایش نیابد.

رشید با اشاره به رشد 20 درصدی آمار نانوایی های مرکز استان اظهار داشت: در گذشته 150 نانوایی در بیرجند وجود داشته و امسال نیز 30 نانوایی اضاف شده و این امر موجب رشد کمی و کیفی نان در مرکز استان شده است.

به گفته وی از سال آینده در افزایش تعداد نانوایی ها محدودیت وجود ندارد و قوانین و مقررات مربوطه و حریم مورد نیاز رعایت می شود.