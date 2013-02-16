جایگزینی آب شیرین در سد 15 خرداد از نیمه اسفند ماه

حسن رضوی مهر درگفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت:از روز 22 بهمن ماه تخلیه آب شور موجود در سد 15 خرداد که EC آن حدود 8000 میکرو موس می باشد آغاز شد و تا کنون حدود دو میلیون متر مکعب آن تخلیه شده است.



رضوی افزود: این عمل حداقل دو ماه تداوم خواهد داشت و کلیه این اقدامات در راستای شیرین کردن یکنواخت آب شبکه قم در اوایل سال آینده می باشد.



وی ادامه داد: در حال حاضر دبی خروجی شیر تحتانی سد 15 خرداد حدود 7 هزار و 200 لیتر در ثانیه آب شور موجود را تخلیه می کند پیش بینی می شود ظرف ده روز آینده حدود 70 درصد آب شور موجود که حدود ده میلیون متر مکعب می باشد از دریاچه مذکور تخلیه و انشاالله از هفته دوم اسفند ماه آب شیرین با EC حدود 400 میکرو موس به وسیله خط انتقال آبرسانی از سد کوچری به قم وارد دریاچه سد 15 خرداد شود.



وی تاکید کرد: در صورت تداوم بارندگیها در اسفند ماه و بهار سال 92 و آبگیری مناسب سدهای بالا دست مردم قم سال 92 را متفاوت تر از سالهای قبل از لحاظ تأمین و توزیع آب تجربه خواهند کرد.

