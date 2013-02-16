به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه‌ای نمایش موزیکال "قحطی نور" به کارگردانی امین حیایی امروز شنبه 28 بهمن‌ماه در تالار وحدت برگزار شد. در ابتدای این نشست حیایی درباره روند تولید این اثر گفت: 9 ماه تلاش برای ارائه این نمایش موزیکال که تلفیقی از نمایش، موسیقی و تئاتر صرف شده است و امیدوارم با این اثر بتوانم پیام صلح را به جهانیان برسانم.

به گفته وی، در این نمایش موزیکال تلاش کرده‌ تا موضوع ضیافت خداوندی را به بهترین شکل نشان دهد و گروهی از مردم را که در اوج ظلمت و تاریکی به سر می‌برند برای لحظه‌ای با نور خداوندی و آرامش درونی آشنا سازد.



این بازیگر سینما درباره دلیل حضور خود به عنوان کارگردان یک نمایش مناسبتی و موضوعی یادآور شد: شاید مردم بپرسند چرا در فیلم "قلاده‌های طلا" بازی کرده‌ام؟ پاسخ من این است که من نقش اکشن را دوست دارم. ما بازیگر هستیم و سیاست‌ به ما ربطی ندارد و ما به این مقوله وارد نمی‌شویم. اگر در فیلمی من نقش دزد و یا معتاد را بازی می‌کنم به این مفهوم نیست که من واقعا معتاد و یا دزد هستم.



وی تأکید کرد: در قدم‌هایی که برای ارائه نمایش موزیکال "قحطی نور" برداشته‌ام خداوند پشتم بوده است و کارم را با اعتبار پیش می‌برم نه با رابطه.









وی با اشاره به اینکه مدیران و مسئولان فرهنگی تنها در صدور مجوز و در اختیار قرار دادن تالار وحدت با گروه وی هماری داشتند، گفت: من تمام تلاشم را انجام دادم تا راهی به سوی نور خداوندی دیده شود. من نمی‌خواهم بگویم که کارگردان و یا بازیگر تئاتر هستم چون من همان امین حیایی هستم که به این خاطر الگوی خیلی از افراد شده‌ام و باید از خیلی چیزها که دوست دارم بگذرم.



حیایی درباره همکاری حامد بهداد در نمایش موزیکال "قحطی نور" یادآور شد: بهداد قرار بود با ترانه‌ای از گروه دارکوب برای ما برنامه اجرا کند که متأسفانه به دلیل تداخل با دیگر برنامه‌های وی این امر میسر نشد.



بازیگر "قلاده‌های طلا" با اشاره به دریافت دستمزد 100 میلیون تومانی برای بازی در این فیلم و صرف این مبلغ برای هزینه‌های زندگی خود گفت: برای تأمین دستمزد 185 میلیون تومانی گروه موسیقی "قحطی نور" و هزینه‌های دیگر از چک شخصی خود استفاده کرده‌ام.

کارگردان نمایش "قحطی نور" از قطعی شدن اجرای این اثر در کشور اتریش خبر داد.



نمایش موزیکال "قحطی نور" از 3 تا 12 اسفندماه اجرا می‌شود. بهای بلیت این اثر از 25 تا 50 هزار تومان است و روزهای شنبه بلیت "قحطی نور" به صورت نیم‌بها ارائه می‌شود.