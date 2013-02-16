قهرمان مسابقات فوتسال سرولایت نیشابور مشخص شد

براتعلی انوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهاركرد: در این دیدار تیم وحدت عبداللهگیو با اختلاف دو امتیاز تیم بسیج کلاتهمیدان را مغلوب و عنوان نخست را کسب کرد.
وی بیان داشت: این دوره از مسابقات با حضور 12 تیم بهمدت ده روز در سالن ورزشی چند منظوره چکنه برگزار شد و تیمهای وحدت عبداللهگیو، بسیج کلاتهمیدان و ولیعصر(عج) سلطانمیدان بهترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.
مسئول نمایندگی امور ورزش و جوانان سرولایت نیشابور عنوان کرد: نقی سلطانی از تیم سلطانمیدان بازیکن با اخلاق، حسین چکنه از تیم شهرداری چکنه بهترین بازیکن و تقی بیات از تیم عبداللهگیو بهعنوان بهترین گلزن مسابقات انتخاب شدند.
همچنین مسئول برگزاری مسابقات دو و میدانی بخش سرولایت نیشابور گفت: این مسابقه با عنوان حامیان ولایت و با حضور 20 نفر از دوندگان بخش سرولایت در مسیری به طول پنج کیلومتر برگزار شد.
میثم آزادمقدم اظهار داشت: در این مسابقه مهدی باقری، علی عزیزی و مهدی عزیزی بهترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.
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