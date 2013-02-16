احتمال برگزاری جشنواره مطبوعات در 8 اسفند

یوسف غروی قوچانی دبیر جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها به خبرنگار مهر گفت: کار داوری میانی این جشنواه که شامل انتخاب آثار است و توسط 110 داور انجام شده، تا پایان وقت اداری امروز شنبه 28 بهمن به پایان می‌رسد.

وی افزود: اواسط هفته جاری هم آثاری که به مرحله انتخاب راه پیدا کرده و در هر حوزه بین 5 تا 20 اثر در نوسان است، با حضور 7 تن از کارشناسان و متخصصان برجسته رشته روزنامه‌نگاری داوری و به این ترتیب، آثار برگزیده این جشنواره مشخص خواهند شد.

به گفته دبیر جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها، در نوزدهمین دوره این جشنواره 14 هزار و 20 اثر مورد ارزیابی قرار گرفته که عموماً آثار اهالی رسانه در شهرستان‌ها است.

غروی قوچانی با اشاره به تصمیم مسئولان معاونت مطبوعاتی برای ارتقاء سطح جوایز جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها اضافه کرد: به نفرات برتر این جشنواره علاوه بر لوح تقدیر و تندیس جشنواره و مبلغ 5 میلیون تومان وجه نقد، بورس تحصیلی رشته روزنامه‌نگاری هم اعطا خواهد شد.

وی در عین حال گفت: این امکان فقط برای نفرات برتر وجود دارد و به نفرات دوم و سوم، لوح تقدیر و مبالغ کمی هم به عنوان جایزه نقدی اهدا خواهد شد.

دبیر جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها در مورد زمان و مکان برگزاری نوزدهمین دوره این جشنواره هم تاکید کرد: برنامه‌ریزی برای برگزاری آئین پایانی این جشنواره در تالار وحدت در هفته اول اسفند انجام شده اما احتمال برگزاری این مراسم در روز سه‌شنبه 8 اسفند بیشتر است.