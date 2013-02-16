ضرورت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری اصفهان تا 15 اسفند ماه امسال

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله معین پیش از ظهر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر با اشاره به اینکه یک ماه بیشتر به پایان امسال باقی نمانده و با آغاز فصل خرید برای ایام نوروز ازدحام جمعیت در سطح شهر و به ویژه در محدوده مراکز خرید بسیار افزایش یافته است، اظهار داشت: پارکینگ‌های موجود در سطح شهر نیز باید به منظور روان‌سازی ترافیک ساعات فعالیت خود را افزایش بدهند.

وی با بیان اینکه تحقق این موضوع برای جلوگیری از ایجاد پارک حاشیه‌ای در سطح شهر امری مهم و ضروری است، ادامه داد: اتوبوسرانی باید تعداد اتوبوس‌ها و زمان فعالیت اتوبوس‌ها را در ساعات پر‌ترافیک در سطح شهر و به ویژه در محدوده مراکز خرید افزایش بدهد.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه حقوق و مزایای کارکنان شهرداری اصفهان و به ویژه نیرو‌های خدماتی شهرداری حداقل باید تا 15 اسفند ماه سال جاری پرداخت شود، بیان داشت: مشارکت معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري اصفهان با پلیس راهور در راستای ساماندهی ترافیک موجود در سطح شهر ضرورت دارد.

وی با اشاره به اینکه از گذشته در اسفند ماه هر سال با حجم بالایی از مسافر در سطح شهر مواجه هستیم و تاکسیرانی باید برای ساماندهی این وضعیت نسبت به افزایش تعداد تاکسی‌های فعال در سطح شهر اقدام کند، اضافه کرد: سازمان میادین باید غرفه‌‌هایی را در سطح شهر برای فروش میوه و شیرینی اختصاص بدهد.