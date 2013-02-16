فروش اموال منقول در استان کردستان 69 درصد رشد یافت

عبدالسلام کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: میزان فروش اموال منقول این مدیریت در 10 ماهه سال جاری به بیش از 39 میلیارد و 790 میلیون ریال رسید و این مهم نشان دهنده افزایش قابل توجه در مقایسه با سال گذشته است.

وی افزود: میزان فروش در 10 ماهه سال 90 بالغ بر 23 میلیارد و 601 میلیون ریال بوده است که این نشان از افزایش 69 درصدی فروش اموال منقول در استان کردستان دارد.

مدیر کل اموال تملیکی استان کردستان یادآور شد: بیش از 57 تن کالاهای غیر بهداشتی و غیر قابل مصرف به ارزش یک میلیارد و 590 میلیون ریال امسال در این استان منهدم شده است.

وی در پایان با بیان اینکه نظارت های لازم از سوی سازمان های مسئول در بخش مواد خوراکی صورت می گیرد، افزود: تلاش می شود که مواد غیربهداشتی و فاسد شدنی در کوتاهترین زمان ممکن منهدم شود تا سلامت مردم را با تهدید مواجه نکند.