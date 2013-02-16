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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۳۳

سرهنگ عبد يوسفخاني:

اتوبوس حامل مواد محترقه در خراسان شمالی توقیف شد

اتوبوس حامل مواد محترقه در خراسان شمالی توقیف شد

بجنورد- خبرگزاري مهر: رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی گفت: یک دستگاه اتوبوس حامل مواد محترقه هنگام عبور از محور این استان توقیف شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، سرهنگ قاسمعلی عبد یوسفخانی اظهار کرد: از این اتوبوس 18 هزار و 704 عدد انواع مواد محترقه کشف شد.

به گفته وی محموله محترقه توسط راننده این اتوبوس از استان تهران به بجنورد حمل شده بود که راننده متخلف دستگیر و با تشکیل پرونده برای رسیدگی به تخلفات به مراجع قضایی استان تحویل شد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی با اشاره به نزدیکی پایان سال و سودجویی برخی قاچاقچیان مواد محترقه اعلام کرد برای برخورد با قاچاقچیان مواد محترقه با هدف تضمین ایمنی مردم، ستاد برخورد با مواد محترقه در آگاهی تشکیل شده است.

سرهنگ عبدیوسفخانی از شهروندان خراسان شمالی خواست در زمینه برخورد با فروشندگان و قاچاقچیان مواد محترقه با پلیس آگاهی همکاری کنند.

در روزهای پایانی سال قبل نیروی انتظامی خراسان شمالی افزون بر 100 هزار عدد مواد محترقه را از متخلفان کشف و ضبط کرده بود.
 

کد مطلب 1816295

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