بهره برداری همزمان از 727 پروژه مخابراتی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، 727 پروژه مخابراتی ظهر شنبه با حضور وحید جلال زاده استاندار آذربایجان غربی شامل سالن ورزشی دو هزار نفری، 59 طرح نصب و راه اندازی BTS همراه اول، ایجاد بستر فیبر نوری برای ادارات در قالب 163 طرح و اجرای 340 طرح برای نصب و راه اندازی اینترنت پر سرعت در سطح استان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

همچنین با حضور استاندار آذربایجان غربی 36 طرح توسعه سوئیچ و شبکه کابل نوری، 126 پروژه انتقال و 2 پروژه نصب و راه اندازی سایت بی تی اس GSM مجموعا با صرف و سرمایه گذاری اعتباری بالغ بر 238 میلیارد ریال افتتاح و راه اندازی شد.

استاندار آذربایجان غربی در این آیین استان را سرزمینی طلایی و مستعد توسعه و پیشرفت در سرزمین پهناور ایران اسلامی دانست و افزود: باید با تلاش جمعی، همکاری و اتحاد مردم و مسئولان زمینه و زیر ساخت لازم برای توسعه همه جانبه استان در زمینه های مختلف را فراهم کنیم.

وحید جلال زاده با اشاره به نبود محدودیت دولت در توزیع امکانات و منابع برای استان های مختلف کشور و لزوم تلاش مدیران دستگاه های اجرایی برای جذب منابع و امکانات، ادامه داد: خدمات رسانی و آبادانی کشور هدف و آرمان اصلی انقلاب اسلامی ایران بوده که با همکاری همه دستگاه های اجرایی و کارکنان دولت تحقق می یابد.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه با تاکید بر بهبود وضعیت ارتباطی و گسترش فناوری های نوین اظهار داشت:حوزه مخابرات از جمله حوزه های مهمی است که هم در زیربنا و هم در زیرساخت های توسعه نقش ایفا می کند و هم در بخش نرم افزاری و توسعه فن آوری های نو جایگاهی ویژه دارد.

جلال زاده اضافه کرد: در طول سال شاهد هستیم که اقدامات شرکت مخابرات و شبکه ارتباطی استان روز به روز نو می شود و به فن آوری های جدید مجهز می شود و حرکت به سمت توسعه و گسترش زیرساخت های ارتباطی استان اقدامی ارزشمند و قابل تحسین است.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: مقام معظم رهبری بر رقابت میان استان ها تاکید دارند و آذربایجان غربی نیز باید درهمین راستا با مجاهدت مسئولان دستگاههای اجرایی در این عرصه با تمام توان تلاش و فعالیت کند تا به جایگاه واقعی خود دست یابد.