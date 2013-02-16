باید در برابر استكبار جهاني سینه سپر کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمي حسین نوری همدانی در جمع مسئولان و طلاب مدرسه علمیه حضرت مهدی موعود(عج) اظهار داشت: انقلاب اسلامی رسالت ها را تغییر داد، در گذشته رسالت طلاب تنها تحصیل و تحقیق بوده است اما انقلاب اسلامی وظیفه دیگری نیز برای ما تعریف کرده است.



وی ادامه داد: هیچ شغلی در جهان به اندازه شغل طلبگی اهمیت ندارد و به اندازه این شغل شریف و با برکت نیست، چرا که در این حرفه ما دائما از نام و بیانات خداوند و ائمه اطهار (ع) بهره مند می شویم.



اين استاد برجسته حوزه با تاکید بر اینکه بابت قرار گرفتن در این مسیر باید شکر الهی را به جا آورد، گفت: اساتید نقش مهمی در این زمینه دارند، در واقع برای شناخت یک عالم باید دید که چه اساتیدی داشته است.



وي افزود: فکر و فرهنگ استاد می تواند تاثیرات بسیار عمیقی بر شاگرد داشته باشد، این بسیار مهم است که نگاه و فکر اساتید مجرب بیش از پیش مورد توجه باشد.



آيت الله نوری همدانی تصریح کرد: بنا بر سفارشات پیامبر(ص) طلب علم یک عمل حسنه است و قرآن کریم نیز بارها بر علم ورزی و تفکر تاکید کرده است.



وی با بیان اینکه همت ها باید بلند شود و جدیت ها افزایش یابد، گفت: این افراد سعادتمند هستندکه از علم سود می برند و خوشا به حال کسانی خداوند آن ها را از علم محروم نکرده است.



این مرجع تقلید افزود: ما باید تلاش کنیم تا مانند بزرگانی همچون شیخ طوسی وشیخ مفید شویم برای رسیدن به این امر باید اخلاص و همتمان افزایش یابد.



آيت الله نوری همدانی گفت: بنده و شهید مفتح بعد از انقلاب اسلامی تصمیم گرفتیم مدرسه علمیه حضرت مهدی(عج) را برای تربیت طلابی مخلص ایجاد کنیم که به حمد خدا هم اکنون این مدرسه به نتیجه رسیده است.

وی با بیان اینکه این مدرسه در زمان دفاع مقدس شهدای زیادی نثار این انقلاب کرده است، گفت: از نظر علمی نیز مدرسه حضرت مهدی(عج) یکی از نمونه های است که می توان طلاب عالم را در آن دید.



این مرجع تقلید افزود: هم اکنون طلاب سه مرحله تحصیل، خدمت به جامعه و تلاش برای ایستادگی در عرصه انقلاب را دارند، هم اکنون باید در برابر جهان سینه سپر کنیم و تمام استکبار گرد هم آمده اند.



وي در پايان گفت: طلاب امروزی ضمن توجه به تحصیلات علمی خود، باید اطلاعات به روزی نیز داشته باشند تا بیش از پیش بتوانند خدمت رسان باشند.