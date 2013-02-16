انهدام باند سارقان حرفه اي در تبريز/ کشف انبار مواد محترقه در ميانه

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ قنبرمداحي در تشريح اين خبر افزود: در پي افزايش سرقت از منازل در کلانشهر تبريز کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پليس آگاهي استان با جديت و حساسيت موضوع را در دستور کار قرار دادند.



وي در ادامه گفت: در بررسي و بازديد از منازل سرقت شده مشخص شد سارقان با استفاده از بالکن منازل اقدام به سرقت نموده که در اين خصوص سه نفر سارق سابقه دار در يک عمليات غافلگيرانه شناسايي و دستگير شدند.





سرهنگ مداحي در ادامه تصريح کرد: هر سه سارق دستگير شده معتاد به مواد مخدر صنعتي بوده و با شگرد بالکن روي اقدام به سرقت از مناطق مرفه نشين تبريز مي نمودند که به 20 فقره سرقت اعتراف کردند.

كشف ده ها قلم اشياء عتيقه در مراغه





سرهنگ "عيسي هاتفي" ، فرمانده انتظامي شهرستان مراغه با اعلام اين خبر گفت: ماموران يگان امداد اين فرماندهي موفق شدند در حين گشت زني در بازرسي از يك خودرو پرايد چندين قلم اشياء عتيقه را كشف و يك مجرم فراري را دستگير نمايند.

وي در تشريح جزئيات اين خبر افزود: عوامل يگان امداد اين شهرستان در حين گشت زني به يك دستگاه پرايد سفيد رنگ با دو نفر سرنشين مشكوك كه خودرو فوق متوقف و در بازرسي فني از خودرو ، مقداري سنگ هاي تزئيني رويت كه مظنونيت را براي عوامل قوت بخشيده كه خودرو بهمراه سرنشين ها به جهت بررسي بيشتر به مقر يگان امداد دلالت گرديد.

اين مقام انتظامي گفت: در بررسي بيشتر از خودرو و وسايل داخل خودرو تعداد 3 برگ نقشه و يك عدد دفتر مربوط به محل وجود اشيا عتيقه و تعداد 2 حلقه سي دي ( قابل بررسي ) و تعداد 23 عدد سنگ تزئيني بزرگ شبيه به عتيقه و تعداد 100 عدد سنگ كوچك عتيقه ( بصورت تقريبي ) از داخل خودرو كشف و يكي از سرنشين هاي خودرو به هويت معلوم كه قبلا" از سوي مراجع قضايي برگ جلب داشته و تحت تعقيب بود نيز دستگير و متهمين ضمن تشكيل پرونده جهت سير مراحل قانوني تحويل مقام قضايي شدند.

دسگيري عاملان تهيه وتوزيع مواد مواد مخدر

سرهنگ علي صفايي ، فرمانده انتظامي شهرستان شبستر ضمن اعلام خبر فوق افزود :ماموران انتظامي اين فرماندهي پس از کسب خبر مبني براينکه شخصي به هويت س.ت درامرمواد مخدر فعاليت دارد موضوع در دستور کاغر پليس قرار گرفت. وي در ادامه گفت :مامورين پس از شناسايي نامبرده را همراه مواد مخدر دستگيروبراي ادامه تحقيات به مقر انتظامي دلالت دادند.اين مقام انتظامي درادامه اذعان داشت:در پي ادامه تحقيقات معلوم گرديد وي مواد مخدرا از دو نفر به اسامي و.ر-ع.ک خريداري مي کند.

سرهنگ صفايي گفت : پس ازمراقب هاي لازم شناسايي در يک فرصت مناسب همراه بامقدار قابل توجهي مواد مخدر ازنوع ترياک در پاتوق خوددستگيرودر ادامه مشخص شد آنان از فردي بنام ب.ش مواد را خرداري مي نمايند که نيز در يک اقدام غافلگيرانه همراه با مواد مخدردستگيروبه مقرانتظامي دلالت داده شد.

وي افزود:در اجراي اين طرح يک نفر نگهدارنده وسه نفر عامل تهيه وتوزيع دستگير وپس از تشکيل پرونده متهمين همراه با مواد مخدر کشف شده براي سير مراحل قانوني تحويل مقام قضايي گرديدکه از آن طريق نيز با قرار مناسب روانه زندان تبريز شدندفرمانده انتظامي شهرستان شبستر در پايان از عموم مردم تشکر وهمکاري آنان را براي مبارزه با سوداگران مرگ لازم وضروري دانست.

کشف انبار مواد محترقه در شهرستان ميانه

سرهنگ محمد خشتگر ، فرمانده انتظامي شهرستان ميانه ضمن اعلام خبر فوق افزود : در پي کسب خبر مبني بر اينکه فردي در يکي از محلات اين شهرستان منزل خود را به محل انبار مواد محترقه تبديل نموده در راستاي امنيت اجتماعي رسيدگي به موضوع در دستور کار ماموران آگاهي اين فرماندهي قرار گرفت .

سرهنگ خشتگر افزود .با انجام يکسري تحقيقات محسوس وغير محسوس محل مورد نظر شناسايي ودر يک اقدام غافلگيرانه وبا کسب دستور قضائي منزل مذکور مورد بازرسي قرار گرفت.

وي ادامه داد .در بازرسي از محل مورد نظر 13222 عدد مواد محترقه خارجي قاچاق در مارک هاي مختلف کشف ودر اين رابطه ما لک آن به هويت (پ – م )دستگير وبا تشکيل پرونده به مراجع قضائي معرفي

گرديد .

برگزاري جلسه امنيت محله محور در بستان آباد

سرهنگ" حسن باقري " ، فرمانده انتظامي شهرستان بستان آباد ضمن اعلام اين مطلب گفت : جلسه طرح پليس امنيت محله محور با دعوت از شهردار،رئيس شوراي اصناف ،روساي ادارات برق ومخابرات به منظور جلوگيري وكاهش سرقت در شهرستان برگزار شد.

اين مقام انتظامي افزود : از آنجائي كه اكثريت سرقت هاي بوقوع پيوسته در اين شهرستان عمدتا" سيم و كابل وسرقت از اماكن خصوصي وعمومي اتفاق افتاده است وآگاهسازي وارائه آموزشهاي لازم وتعامل دراين راستا با ادارات زيربط ضروري به نظر ميرسد بر همين اساس در اين جلسه شهردار متعهد گرديد قبل از صدور مجوز ساخت وساز براي اشخاص كه قصد احداث دارند نسبت به تامين نگهبان براي كارگاه ها ي احداث اقدام نمايند.ونيزمقرر شد ادارات برق ومخابرات جهت جلوگيري از سرقت سيم وكابل گشتهاي تلفيقي راه اندازي نمايند.

فرمانده انتظامي شهرستان خاتمه اضافه نمود : دراين جلسه مصوب شد شوراي اصناف براي خيابانها وپاساژها وواحدهاي توليدي با همكاري معتمدين محلي ونيروي انتظامي با گماردن شب گرد ونگهبان اقدام نموده واز بروز هرگونه سرقت احتمالي جلوگيري بعمل آيد.