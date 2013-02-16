نخستين واحدهای مسکن مهر جهاد کشاورزی تحویل متقاضيان شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفايي، فرماندار گناباد ظهر شنبه در این مراسم اظهار كرد: 70 درصد خانه های مسکن مهر در شهرک "شهر جو" این شهر تا پایان سال جاری به متقاضیان واگذار می شود.

فرماندار گناباد افزود: دولت هیچ گونه کم کاری در واگذاری تعهدات خود در خصوص مسکن مهر نداشته و پیشرفت برخی از تعاونی ها به عملکرد تعاونی و اعضای آن داشته است.

صفايي اظهار كرد: دولت در تامین زیرساخت از جمله زمین، آب، برق، گاز، تلفن پروژه های مسکن که اهتمام ورزیده و تمامی زیرساخت تامین شده است.

وی گفت: اگرچنانچه پروژه ها از برنامه عقب است کم کاری از سوی دولت صورت نگرفته بلکه این کم کاری ها از سوی اعضای هيئت مدیر تعاونی ها، مدیرعامل و بعضا اعضا بوده است.

فرماندار گناباد تصريح كرد: در گناباد حدود دو هزار و 830 واحد مسکن بصورت خود مالکی، تعاونی و انبو سازان در دست ساخت است که از این تعداد 550 واحد آن در شهرک شهر جو است.

اكبر نوريان، مدیر عامل مسکن مهر آزاد جهاد کشاورزی اظهار كرد: از تعداد 66 واحد این تعاونی 20 واحد آماده واگذاری و تحویل صاحبان آن شد.

مسكن مهر آزاد جهاد كشاورزي افزود: برای ساخت این 66 واحد تا کنون بیش از 30 میلیارد ریال از سوی متقاضیان و دولت هزینه شده است.