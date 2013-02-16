فرهنگ خرید صنایع دستی باید میان مردم نهادینه شود/ مشكل نبود بازارچه‌ دائمی در قم

مهدی نصر اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این که فرهنگ خرید صنایع دستی باید میان مردم نهادینه شود گفت: با توجه به تحریم ها و فشارهای اقتصادی صورت گرفته از سوی دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران، اگر هر ایرانی تنها یک کالای صنایع دستی خریداری کند کمک بزرگی به هنرمندان و اقتصاد کشور خواهد شد.

وی گفت: پیرو تاکیدهای مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از صنایع دستی و اشتغالزایی و سودآوری و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و ترویج مشاغل خانگی، نمایشگاه صنايع دستي در قم ایجاد شد.

معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم اظهار داشت: در این نمایشگاه هنرمندان برجسته استان در رشته‌های مختلف صنایع دستی، آثار خود را عرضه كردند که بسیاری از آنان تحصیل کرده رشته هنرهای دستی هستند و کارهای خاص را ارائه دادند.

پرداخت تسهيلات با سود 8 تا 16 درصد به هنرمندان

وي اظهار داشت: تسهیلات مناسب با سود 8 تا 16 درصد به سرمایه گذاران در حوزه ایجاد فروشگاه، کمپینگ‌های فروش، کارگاه های تولیدی و بازارچه صنایع دستی ارائه می‌شود و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از سرمایه گذاران حمایت می‌کند و در کمترین زمان پشتیبانی می‌شوند و تجهیزات و مواد اولیه در اختیارشان قرار می‌گیرد.

نصر اصفهاني با اشاره به این که مشکل عمده هنرمندان صنایع دستی قم، نبود بازارچه‌ای دائمی برای فروش است، گفت: متاسفانه جایگاه ثابت که بخش عمده‌ای از هنرمندان در آن به صورت دائمی فعالیت کنند در قم وجود ندارد و مسئولان استان قول‌هایی دادند که امیدواریم زودتر فکری برای این معضل شود.

استان قم 7 هزار هنرمند شناسایی شده دارد

وی در ادامه بیان داشت: استان قم 7 هزار هنرمند شناسایی شده دارد که پیش بینی می‌شود بیش از دو برابر این میزان هنرمند در قم فعالیت كنند و نسبت به تعداد هنرمند، جمعیت و جغرافیای کم، تنوع رشته‌های صنایع دستی در قم بسیار بالاست.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم ادامه داد: به عنوان مثال در استان اصفهان 16 هزار هنرمند صنایع دستی وجود داد اما تعدد رشته به این میزان بالا نیست اما در استان قم حدود 100 رشته صنایع دستی وجود دارد که حمایت از این قشر از منسوخ شدن این رشته‌ها جلوگیری خواهد کرد.

