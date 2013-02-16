محل شهادت ناهید فاتحی کرجو ثبت ملي شد/صدور کارت مهارت صنایع دستی در سقز

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد ميمنت آبادي در این رابطه اظهار داشت: مکان شهادت ناهید فاتحی کرجو "سمیه کردستان" در هشتمین همایش شورای سیاست گذاری ثبت آثار تاریخی و مکان رویدادهای انقلاب اسلامی به ثبت رسید.

وي افزود: ناهید فاتحی کرجو در سال 1361 توسط گروهک ضد انقلاب "کومله" در روستای هشمیز در سن 17 سالگی زنده به گور شد و به همین دلیل، این روستا به‌ عنوان مکان رخداد این حادثه به ثبت رسید.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان ادامه داد: پیکر پاک این اسطوره مقاومت پس از مدتی به بهشت زهرا (س) در تهران منتقل و به خاک سپرده شد، ولی در روستای هشمیز مراسم یاد بودی برپا شد.

میمنت آباد یادآور شد: در هشتمين جلسه شوراي سياست گذاري ثبت مكان و رويدادهاي انقلاب اسلامي مکان شهادت حاج ماموستا محمد شیخ ‌الاسلام "سید قطب سنندج" و محل شهادت كاك جلال ناجي بارنامه و محل حماسه دزلي مربوط به حضور مقام معظم رهبری در این مکان نیز به ثبت رسیدند.

ارسال نقشه هاي مناطق گردشگري کردستان ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي

مسئول دبيرخانه ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان بیان کرد: در راستاي اطلاع رساني به موقع و تسريع در انجام امورات مربوط به ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي، اين اداره کل اقدام به ارسال بروشور و نقشه و ليست هتل ها و مراكز اقامتي به اعضاي ستاد و ادارات مرتبط با ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي و بخش خصوصي کرده است.

تيمور خالدي گفت: اين اطلاعات شامل بروشور معرفي جاذبه هاي تاريخي و طبيعي استان، نقشه مناطق گردشگري استان، ليست هتل ها، مهمان پذيرها، خانه هاي استيجاري، مراكز اقامتي و رابطين ادارات و راهنمايان گردشگري سطح استان، ليست جاذبه هاي گردشگري قابل بازديد و مسيرها، آدرس و مشخصات جاذبه هاي گردشگري با تعيين فاصله و امكانات موجود در مسير است كه براي ادارات و نهادهای مرتبط با اين ستاد ارسال شده است.

وي اظهار داشت: اين اطلاعات طي مكاتباتي توسط ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي براي 70 ارگان دولتي و خصوصي مرتبط با ستاد استان ارسال شده است، كه نزديك به 400 ارگان دولتي و خصوصي در سطح كشور به اين اطلاعات دسترسي آسان دارند.

مسئول دبيرخانه ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كردستان در ادامه افزود: ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي هر ساله برنامه ریزی هایی را با همکاری ادارات استان و استانداری کردستان در راستای استقبال هر چه بهتر از مسافران نوروزی انجام داده و امسال هم با همکاری و همدلی تمامی ادارات و ارگان های مرتبط با این ستاد، برنامه ریزی های جامع و بهتری را در راستای استقبال از مسافران نوروزی در دستور كار دارد.

ايجاد ملات متناسب با بافت تاريخي زيويه برای مرمت و حفاظت از این میراث کهن

مدير پايگاه قلعه تاريخي زيويه بیان کرد: با انجام مطالعات آزمايشگاهي و ميداني بر روي ملات تاريخي محوطه تاريخي زيويه سقز و همچنين آناليز توسط دستگاه هاي مرتبط و پس از انجام مطالعات كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت بر روي 160 نمونه ملات حفاظتي كه سه سال به طول انجاميد توانستيم يك نمونه ملات مناسب با تركيبی شبيه به ساختار اصلي و با قدرت حفاظتي پايدار شناسايي و ايجاد کنیم.

محمد حسيني ادامه داد: اين ملات قدرت حفاظتي مناسبي دارد و نتايج مطالعات ميداني در طول اين سه سال مهر تاییدی بر اين نكته است.

وي در ادامه یادآور شد: ملات مرمتي به دست آمده تركيبي از خاك رس سفيد، آهك و كاه با شرايط عمل آوري خاص است.

صدور كارت مهارت صنایع دستی براي هنرجویان رشته كردي دوزي در سقز

مسئول اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان سقز از صدور كارت مهارت براي 25 هنرجوي رشته كردي دوزي در اين شهرستان خبرداد.

حميد گلالي پور گفت: از سال 88 تاكنون سه دوره كلاس هاي آموزش كردي دوزي توسط اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اين شهرستان برگزار شده است که پس از اتمام این دوره ها براي هنرجویان كارت مهارت صادر شده است.

وي اظهار داشت: اين تعداد هنرجو توانسته اند 250 دست لباس كردي تهيه کرده و تحويل تعاوني صنايع دستي دهند و این اداره نيز تعداد 200 دست از اين لباس ها را به موسسات خيريه و بهزيستي اهدا کرده است.