ميبد ميزبان همايش تخصصي كاشي و سراميك مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرضيه كديور در جلسه برنامه ریزی این همایش با حضور مخترعان صنعت کاشی، مسئولان همایش و مسئول تجاری سازی بنیاد نخبگان يزد با اشاره به اینکه ایران چهارمین کشور تولیدکننده و ششمین صادرکننده بزرگ کاشی و سرامیک دنیا به شمار می‌رود، افزود: درحال حاضر صنعت كاشي و سراميك ایران به جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشور دست یافته و سهم بزرگي از اشتغال مولد،تولید ناخالص داخلی و صادرات غيرنفتي كشور را به خود اختصاص داده است.

كديور عنوان كرد: ارائه راهکارهایی در راستای استفاده بهینه از امکانات موجود،به اشتراک گذاردن تجربیات علمی و اجرایی تولیدکنندگان، دانشگاهیان و متخصصان در زمینه کاشی و سرامیک، تبيين آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی در این زمینه و بهره‌گیری از آخرین تکنولوژی روز دنیا در تولید کاشی و سرامیک از اهداف برگزاری این همایش است.

وي ادامه داد: جایگاه دانش و مدیریت دانش در بازار کسب و کار و رقابت،مدیریت مصرف انرژی در فرآیند تولید لعاب، بهبود کیفیت در كاشي شيركوه با استفاده از متدولوژي شش سيگما از مباحثی است که در این همایش ارائه خواهد شد.

كديور همچنین پردازش طرح كاشي و كاربرد آن در معماري داخلي، فناوری چاپ دیجیتال و جوهرهای آن و تولید لعاب‌های سنتی و هنری و کاربرد آن در تولیدات صنعتی را از دیگر مباحث قابل ارائه در این همایش نام برد.

وی يادآور شد: علاقمندان برای شرکت در این همایش تا یکم اسفندماه فرصت دارند با مراجعه به آدرس Cint.ir یا تماس با شماره 6304946 ثبت‌نام كنند.

این همایش با حضور مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد ، رئیس خانه صنعت و معدن استان یزد و انجمن صنایع لعاب و رنگدانه‌های سرامیکی ایران برگزار خواهد.