پایان اسفندماه آخرین مهلت تعویض دستگاه های نان ریزشی در جهرم

علی حسین رعیتی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تولید نان با کیفیت و مرغوب یکی از دغدغه های مسئولین بوده و سالانه هزینه زیادی بابت غنی سازی آرد با ریز مغذی هایی همچون آهن ، ید و کلسیم توسط دولت انجام می شود.



وی ادامه داد: اما متاسفانه برخی از خبازیها نسبت به فرایند تخمیر بی توجه بوده و این مهم سبب می شود که ریز مغذی ها در چرخه تولید نان از بین رفته وکیفیت نان کاهش پیدا کند.



فرماندار جهرم با تاکید بر ارتقای کیفیت نان، نظارت مستمر بر خبازیها را مهم برشمرد ونظارت قوی برحسن عملکرد آنها را از وظایف ستاد تنظیم بازار شهرستان دانست.



وی با بیان اینکه بازرسی ونظارت بر نانواییها باید افزایش یافته و شکایات مردمی به دقت پیگیری شود، ابراز داشت: بدلیل نقص در سیستم تولید نانهای ریزشی ، عملیات تخریب دراین نوع دستگاه ها انجام نشده و مصرف نان های ریزشی به مرور باعث ایجاد مشکلات گوارشی وبیماری فقر آهن برای مصرف کنندگان می شود.



رعیتی فرد با بیان اینکه از مجموع38 واحد خبازی ریزشی در جهرم ، 27 واحد اقدام به تعویض سیستم دستگاه ریزشی خود کرده اند، گفت: سایر نانوائیها نیز تا پایان امسال مهلت دارند نسبت به تعویض ماشین آلات پخت ریزشی اقدام کرده و در غیر این صورت سهمیه آرد آنها قطع خواهد شد.



فرماندار جهرم بیان کرد: ما معتقدیم سلامت مردم در اولویت قرار دارد و متصدیان خبازیها همانقدر که به دنبال منافع خود هستند باید به فکر سلامت مردم نیز باشند.

جهرم در 185 کیلومتری شیراز قرار دارد.