محمود بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از یک عدد مولد ماده فیل ماهی پرورشی ماده با وزن 73 کیلو با استفاده از هورمون سنتتیک گنادوترپینی و به روش میکروسزارین تکثیر شد.

وی اظهارداشت: از این مولد ماده فیل ماهی به مقدار 9.11 کیلو تخمک معادل 44.16 درصد وزن کل بدن استحصال شد، ماده فیل ماهی پس از تخمگیری برای رسیدن به شرایط عادی و استفاده در سالهای آتی به حوضچه های بخش آبزی پروری موسسه انتقال یافت.

رئیس موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر گفت: ماهیان‌ خاویاری‌ یکی‌ از با ارزش‌ ترین‌ ماهیان‌ جهان‌ هستند که‌ فقط در نیمکره‌ شمالی‌ پراکنش‌ دارند.

وی افزود: در حال‌ حاضر 27 گونه‌ ماهی‌ خاویاری‌ در دنیا وجود دارد که‌ شش گونه‌ آن‌ در دریای‌ خزر ورودخانه‌ های‌ منتهی‌ به‌ آن‌ زیست‌ کرده‌ و 90 درصد خاویار جهان‌ را تامین‌ می کنند.

بهمنی با اعلام اینکه ذخایر بسیاری‌ از ماهیان‌ خاویاری‌ در دنیا در حال‌ انقراض‌ است، اظهارداشت: ‌میزان‌ صید ماهیان‌ خاویاری‌ در سالهای‌ اخیر در دریای خزر نیز به دلیل صید بیش‌ از حد مجاز، افزایش صید بی رویه و صید غیرقانونی‌ و توسعه روز افزون قاچاق‌، ایجاد سد و پل بر روی‌ رودخانه‌ های‌ مهم‌ حوضه‌ دریای‌ خزر، تخریب‌ محل‌ های‌ تخمریزی‌ طبیعی بر اثر فرسایش‌ حوضه‌ های‌ آبخیز رودخانه‌ ها و برداشت‌ غیر اصولی ‌شن‌ و ماسه‌ از بستر رودها، آلودگی‌ های‌ محیط زیست‌ این‌ ماهیان‌ از طریق انواع فاضلاب های‌ شهری‌، صنعتی‌، کشاورزی‌، آلودگی‌ های‌ نفتی‌ و غیره رو به‌ کاهش‌ نهاده‌ است.

وی یادآورشد: حفاظت‌ از ذخایر تاسماهیان‌ با قدمت‌ تاریخی‌250 میلیون‌ ساله‌ بعنوان "فسیل‌ زنده" یک‌ وظیفه‌ ملی‌، علمی‌ تلقی‌ و نیاز به‌ حمایت همه مسئولان و دست اندرکاران و همچنین تلاش‌ و همکاری‌ تمامی ‌آحاد مردم‌ به‌ ویژه‌ علاقمندان‌ به‌ منابع‌ ملی‌ و حفظ محیط زیست‌ دارد.