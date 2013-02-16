  1. استانها
  2. گیلان
۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۴۵

بهمنی:

تکثیر فیل ماهی پرورشی در موسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان با موفقیت انجام شد

تکثیر فیل ماهی پرورشی در موسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان با موفقیت انجام شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر از تکثیر موفق فیل ماهی پرورشی برای دومین بار خارج از فصل تکثیر طی سال جاری در این موسسه خبر داد.

محمود بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از یک عدد مولد ماده فیل ماهی پرورشی ماده با وزن 73 کیلو با استفاده از هورمون سنتتیک گنادوترپینی و به روش میکروسزارین تکثیر شد.

وی اظهارداشت: از این مولد ماده فیل ماهی به مقدار 9.11 کیلو تخمک معادل 44.16 درصد وزن کل بدن استحصال شد، ماده فیل ماهی پس از تخمگیری برای رسیدن به شرایط عادی و استفاده در سالهای آتی به حوضچه های بخش آبزی پروری موسسه انتقال یافت.

رئیس موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر گفت: ماهیان‌ خاویاری‌ یکی‌ از با ارزش‌ ترین‌ ماهیان‌ جهان‌ هستند که‌ فقط در نیمکره‌ شمالی‌ پراکنش‌ دارند.

وی افزود: در حال‌ حاضر 27 گونه‌ ماهی‌ خاویاری‌ در دنیا وجود دارد که‌ شش گونه‌ آن‌ در دریای‌ خزر ورودخانه‌ های‌ منتهی‌ به‌ آن‌ زیست‌ کرده‌ و 90 درصد خاویار جهان‌ را تامین‌ می کنند.

 بهمنی با اعلام اینکه ذخایر بسیاری‌ از ماهیان‌ خاویاری‌ در دنیا در حال‌ انقراض‌ است، اظهارداشت: ‌میزان‌ صید ماهیان‌ خاویاری‌ در سالهای‌ اخیر در دریای خزر نیز به دلیل صید بیش‌ از حد مجاز، افزایش صید بی رویه و صید غیرقانونی‌ و توسعه روز افزون قاچاق‌، ایجاد سد و پل بر روی‌ رودخانه‌ های‌ مهم‌ حوضه‌ دریای‌ خزر، تخریب‌ محل‌ های‌ تخمریزی‌ طبیعی بر اثر فرسایش‌ حوضه‌ های‌ آبخیز رودخانه‌ ها و برداشت‌ غیر اصولی ‌شن‌ و ماسه‌ از بستر رودها، آلودگی‌ های‌ محیط زیست‌ این‌ ماهیان‌ از طریق انواع فاضلاب های‌ شهری‌، صنعتی‌، کشاورزی‌، آلودگی‌ های‌ نفتی‌ و غیره رو به‌ کاهش‌ نهاده‌ است.

وی یادآورشد: حفاظت‌ از ذخایر تاسماهیان‌ با قدمت‌ تاریخی‌250 میلیون‌ ساله‌ بعنوان "فسیل‌ زنده" یک‌ وظیفه‌ ملی‌، علمی‌ تلقی‌ و نیاز به‌ حمایت همه مسئولان و دست اندرکاران و همچنین تلاش‌ و همکاری‌ تمامی ‌آحاد مردم‌ به‌ ویژه‌ علاقمندان‌ به‌ منابع‌ ملی‌ و حفظ محیط زیست‌ دارد.

کد مطلب 1816312

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها