سطح مناطق تحت مدیریت محیط زیست در کردستان پنج برابر شده است

ناصح قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هم اکنون هفت درصد از سطح استان کردستان تحت مدیریت محیط زیست قرار دارد که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در آینده نزدیک به 10 درصد نیز افزایش پیدا می کند.

وی اعلام کرد: سطح زیربنای ساختمان های محیط زیست که به کار حفاظت می پردازند از اول انقلاب تاکنون 20 برابر شده است و انتظار می رود که این روند همچنان ادامه داشته باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان عنوان کرد: دو ساختمان محیط بانی در استان و یک سامانه پایش لحظه ای کیفیت هوا در بیجار به میمنت ایام دهه مبارک فجر به بهره برداری رسیدند.

قادری اشاره کرد: سند توسعه محیط زیست استان کردستان نیز در نخستین روز از دهه فجر به تصویب و تایید رسید و این سند بهترین فرصت برای اعتلا این بخش به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه کارکرد محیط زیست امروز صرفا حفاظتی نیست و از نظر حوزه فعالیت بسیار گسترده تر شده است، یادآور شد: هم اکنون محیط زیست در تحلیل و آنالیز شرکت دارد و یک همراه و شریک توسعه ای در استان شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان ادامه داد: آزمایشگاه های مرجع مورد تایید کشوری در استان کردستان دو برابر شده است و تعداد آزمایشگاه های معتمد بخش خصوصی نیز به پنج آزمایشگاه افزایش یافته است.

وی در پایان سخنان خود ایجاد دو ایستگاه پایش لحظه ای آلودگی آب و سه ایستگاه پایش آلودگی هوا را از دیگر دستاوردهای محیط زیست استان بیان کرد.