دارو همچنان ارز مرجع می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد شیبانی روز شنبه در حاشیه مراسم افتتاح پیشرفتهترین خط تولید شربتهای دارویی کشور با بیان اینکه در حال حاضر در خصوص تولید دارو در کشور در وضعیت خوبی قرار داریم، افزود: تولید دارو بعد از انقلاب توسعه و رونق یافت، به گونهای که اکنون حدود 97 درصد داروهای مورد نیاز کشور از طریق تولیدات داخل تامین میشود.
وی گفت: تولید دارو در داخل کشور جدای از ارزش افزودهای که به همراه دارد، باعث سهولت دسترسی مردم به دارو میشود.
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه شاید حاشیه سود دارو در ایران رضایتبخش نباشد، ادامه داد: در حال حاضر شرکتهای دارویی با چشم پوشی از سود، در حال تولید دارو هستند که علیرغم مشکلات اقتصادی که وجود دارد، سعی میکنند اجازه ندهند مشکلی برای مردم پیش بیاید. ما این اطمینان را به مردم میدهیم که در آینده نیز مشکل و کمبودی در خصوص تامین دارو نخواهیم داشت و لازم نیست نگران باشند. ما تولیدکنندگان توانمندی در کشور داریم.
شیبانی با بیان اینکه هماهنگی بین بخشهای مختلف و اخلاق خوب حاکم در مجموعه تدارک و عرضه دارو، مانع از ایجاد کمبود دارو است، گفت: در شرایطی که در تحریم بسر میبریم، با برنامهریزیهای خوبی که انجام شده است، تهدیدها تبدیل به فرصت شدهاند و اکنون بسیاری از شرکتهای معتبر خارجی اعلام آمادگی کردهاند تا داروهایشان را تحت لیسانس در کشور ما تولید کنند که اتفاق امیدوارکنندهای است.
وی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر روند تخصیص ارز مرجع به دارو، افزود: دارو کماکان ارز مرجع دریافت میکند و برنامهای برای تخصیص ارز غیرمرجع به دارو نداریم.
رئیس سازمان غذا و دارو همچنین در خصوص اظهاراتی مبنی بر تغییر روند تخصیص ارز مرجع به تجهیزات پزشکی نیز گفت: تجهیزات پزشکی به دو گونه لوازم یکبار مصرف پزشکی و دستگاهها تقسیم میشود که در حال حاضر با دو اولویت ارز مرجع دریافت میکند. در حال حاضر برنامهای برای تغییر روند تخصیص ارز مرجع به تجهیزات پزشکی وجود ندارد.
شیبانی افزود: دارو نیز کماکان ارز مرجع دریافت میکند. البته طبیعی است که قیمت دارو، تابع قیمت تمام شده است و بایستی مناسب در نظر گرفته شود تا انگیزهای برای تولید وجود داشته باشد. باید پاسخگوی صنعت نیز باشیم. اما برنامه کلی برای افزایش قیمت دارو نداریم.
وی همچنین درباره مطالبات سازمانهای بیمهگر به داروخانهها و شرکتهای دارویی، عنوان کرد: شرکتهای تامینکننده دارو، بنگاههای اقتصادی هستند که باید چرخشان بچرخد و بایستی مطالبات را به موقع پرداخت کنند تا روند تولید و واردات دارو مختل نشود.
رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص میزان مطالبات حوزه دارویی از سازمانهای بیمهگر، گفت: این رقم بالا است و در حال پیگیری این موضوع هستیم.
شیبانی در خصوص داروهای در گمرک مانده نیز گفت: طبیعی است که بخشی از داروها در گمرک باشند، البته تدابیری اتخاذ کرده و منتظر تخصیص ارز مرجع هستیم تا دارو در اسرع وقت عرضه شود و در اختیار مردم قرار بگیرد.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر عدم فروش دارو توسط شرکتهای دارویی به علت مشکلات اقتصادی، عنوان کرد: هیچ زمانی شرکتهای دارویی ما به علت نبودن پول یا نسیه بودن آن، دارو را به مردم دریغ نکردهاند. خوشبختانه اخلاق در مجموعه داروسازی کشور حاکم است.
نظر شما