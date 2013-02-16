اختلاف 10 برابری نيازها و درآمدهاي شهرداريها/ 500 میلیارد تومان پول سرگردان

به گزارش خبرنگار مهر، داوود نديم ظهر شنبه در همايش بزرگ سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي در پرو‍ژه هاي شهرداري هاي استان گلستان گفت: براي جبران اين شكاف بايد از تجارب موفق ديگر شهر ها در جهان استفاده كرد و روي نيروي انساني مجرب نيز كار كرد.



رئیس کمیته سرمایه گذاری کلان شهرهای کشور اظهارداشت: سيستمي كه در اين بخش در كشور وجوددارد سيستمي نيست كه بشود با آن به توسعه رسيد وما مي خواهيم سيستم سنتي قبلي را عوض كنيم و به جذب سرمايه ها بپردازيم.



مدير امور سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري های تبريز در ادامه بيان داشت: طبق سند چشم انداز ايران در سند 1404 بايد كشوري توسعه یافته با جايگاه اول اقتصادي و علمي وفن آوري در منطقه با هويت اسلامي و انقلابي و ا لهام بخش در جهان اسلام باشد .



وي بابيان اينكه پتانسيل هاي ما نسبت به كشورهاي منطقه بسيار بالا است گفت: ما براي رسيدن به جايگاه اول منطقه طبق سند چشم انداز بايد دو هزار ميليارد دلار سرمایه گذاری داشته باشيم كه به گفته

كارشناسان 500 ميليارد دلار آن مي تواند از درآمد هاي نفتي محقق شود و 100 ميليارد دلار آن نيز از طريق اصل 44 قابل تحقق است، البته در صورتي كه تخصيص يابد كه هزار و500 ميليارد دلارباقي مي ماند.



500 میلیارد تومان پول سرگردان دست مردم است



نديم تصريح كرد: پول هاي سرگرداني كه در بنگاه هاي اقتصادي و در دست مردم است نيز مبلغ 500 ميليارد تخمين زده مي شود البته در صورتي كه جذب شود و 900 ميليارد دلار باقي مي ماند و اين باقي مانده بايد از طريق سرمايه گذاري خارجي جذب شود و ما براي وارد شدن در اين بخش چاره اي نداريم.



وي افزود: منابع داخلي از اقتصاد سوداگري به اقتصاد توليدي بايد جريان پيدا كند و جبران اين كمبود نيز بايد از سرمايه گذاري خارجي انجام شود.



وي خطاب به مديران شهرداري ها گفت: تا زماني كه سيستم سرمايه گذاري داخلي را در اداره خود بهينه نكرده ايد به سراغ سرمايه گذارخ ارجي نرويد چرا كه سيستم صدور پروانه در كشور ما شش ماهه و يا بيشتر است و در برخي كشورها به دو ساعت هم نمي رسد.





اين مدير شهرداري تبريز در ادامه با بيان اينكه سرمايه گذار كسي است كه منابع سرمايه اي در اختيار دارد و كسي كه اين منابع را به كارببندد سرمايه گذار است و بايد بوميان استان كه در خارج كشور هستند را نيز براي سرمايه گذاري در استان جذب كنيد.



وي تصريح كرد: سرمايه گذار از ما تكريم و احترام ، سود وت سريع در كار مي خواهد و ما بايد با عوض كردن سيستم كار خود از سنيت به مدرن در شهر هاي خود فرايند سرمايه گذاري را تسريع كنيم.