خرید توافقی ۱۸ هزار تن محصول کشاورزی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله رضا زاده پیش از ظهر شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان اظهارکرد: از ابتدای امسال تا کنون ۹ هزار و ۶۲۸ تن محصولات کشاورزی از خارج استان به ارزش ۵۰۳ میلیارد ریال به صورت توافقی خریداری شده است.

وی همچنین از خرید توافقی هشت هزار و ۶۴۲ تن محصولات کشاورزی از کشاورزان استان خبر داد و بیان کرد: ارزش ریالی این محصولات ۹۰ میلیارد و ۶۴۸ میلیون ریال بوده است.

وی ادامه داد: ذرت دانه ای، برنج سبوس، پیاز، سیب زمینی، کنجاله، جو، پنبه، گوجه فرنگی، زردآلو ،خربزه و ... از جمله محصولات خریداری شده از کشاورزان بوده است.

مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی تصریح کرد: بیش از چهار هزار و ۲۱۷ تن مواد پروتئینی با ارزش ۲۵ میلیارد و ۸۵۵ میلیون ریال توسط شبکه تعاون روستایی خریداری و در بازار استان توزیع شده است.

وی با اشاره به خرید کالاهای اسای مورد نیاز از خارج استان توسط تعاون روستایی گفت: دو هزار و ۲۶۰ تن کالا به ارزش ۴۹ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال خریداری و در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته است.

رضا زاده گفت: ازکالاهای اساسی مورد نیاز استان هزار و ۵۰ تن قند و شکر و هزار و۱۰ تن روغن بوده است.

وی با بیان اینکه اقلام ارائه شده در مراکز عرضه محصولات کشاورزی با قیمت مناسب تری در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد، بیان داشت: در این راستا راه اندازی سه مرکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در دستور کار قرار دارد.

مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه یک مرکز آماده بهره برداری در بیرجند است، تصریح کرد: این مرکز با ۱۷ غرفه و اعتبار دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال به زودی در استان افتتاح می شود.