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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۲۵

مدیر خانه مطبوعات کهگيلويه و بويراحمد عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات کشور شد

مدیر خانه مطبوعات کهگيلويه و بويراحمد عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات کشور شد

ياسوج – خبرگزاري مهر: مدیر خانه مطبوعات کهگيلويه و بويراحمد به عنوان عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات کشور انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، "زریر حجتي" در دومین انتخابات خانه مطبوعات ایران که در تهران با حضور منتخبین استان‌ها برگزار شد، به اين سمت منصوب شد.

در اين انتخابات "محمد کریم کاظم پور" به عنوان مدیرعامل، "ابوالحسن میری" از سیستان و بلوچستان به عنوان رئیس هئیت مدیره، "محمد تقی زرین چنگ" از فارس به عنوان نائب رئیس و "سید حسین اصغری" از خراسان جنوبی به عنوان خزانه دار انتخاب شدند.

"مهران محمدی" از اردبیل به عنوان منشی و "زریر حجتی" از کهگیلویه و بویراحمد، "امید هلالی" از خوزستان، "فریدون معتمدیان" از کرمانشاه، "علی منصوری" از گلستان، "محمد جعفر ایرانی" از لرستان و "مهدی کریمایی" از استان البرز به عنوان اعضاي هئیت مدیره انتخاب شدند.

کد مطلب 1816323

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