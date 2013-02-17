آمار بالای بیکاری در شرق استان سمنان/ضرورت استفاده از نیروهای بومی در ادارات میامی

سید حسن موسوی، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن انتقاد از آمار بالای بیکاری در شرق استان سمنان خصوصا در شهرستان میامی، افزود: بعد از ارتقای میامی به شهرستان خدمات خوبی از سوی دولت به مردم منطقه ارائه شد اما این خدمات باید پررنگ تر شود.

موسوی ضمن اشاره بر خدمات دولت نهم و دهم به شهرستان میامی، بیان داشت: رئیس جمهور فردی پرتلاش است و حضور استاندار نیز به عنوان عالی ترین مقام دولت در استان سمنان در مناطق محروم بسیار جای تشکر دارد اما اثرات این حضور و طعم شیرین خدمت به مردم باید بیشتر شود چون این مردم شایسته بهترین خدمات هستند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بعد از ارتقای شهرستان میامی ادارات مستقر در این شهرستان شعبه دوم ادارات شاهرود شده اند، گفت: تمامی نیروها و پرسنل ادارات این شهر، از شاهرود به سمت میامی در تردد هستند.

موسوی افزود: در یک سالی که از شهرستان شدن میامی می گذرد فقط چند نیروی بومی جذب شده اند و بیکاری جوانان بومی مهمترین معضل این شهرستان است.

رئیس شورای اسلامی شهر میامی با بیان اینکه هرچند مردم شهرستان میامی توقع ندارند که روسای ادارات این شهرستان بومی باشند، تاکید کرد: اما بومی و ساکن بودن معاونان ادارات و کارکنان آن برای توسعه و ترقی شهر بسیار مفید است و این خواسته به حق و قانونی مردم منطقه است.

برای رشد و توسعه شهرستان باید نیروهای اداری آن بومی باشند

نماینده مردم شهرستانهای میامی و شاهرود نیز در این گفتگو ضمن تایید سخنان رئیس شورای شهر میامی گفت: اگر خواهان رشد و توسعه شهرستانی جدید هستیم پس باید نیروهای اداری آن بومی باشند.

کاظم جلالی افزود: فرماندار شهرستان میامی باید مراقبت کند تا نیروهای غیر بومی در ادارات مستقر نشوند.

برای حل مشکل بیکاری میامی چاره اندیشی شود

وی تصریح کرد: استاندار سمنان باید در خصوص این مشکل شهرستان میامی چاره ای بیاندیشند تا جوانان این شهرستان با مشکل بیکاری مواجه نشوند.

نماینده مردم شهرستانهای میامی و شاهرود گفت: جایی که به شهرستان ارتقا پیدا می کند باید مردم آن شهرستان احساس جدیدی پیدا کنند و مردم آن شهرستان حلاوت و شیرینی آن را بچشند.

جلالی در خاتمه گفت: با توجه به اختیاراتی که رئیس جمهور در اختیار استانداران قرار داده است می توانیم از نیروهای بومی در سطح شهرستان استفاده کنیم.

