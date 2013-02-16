پژوهش در علوم انسانی نیازمند توجه ویژه است/ دانشگاه فرهنگیان البرز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح دانشگاه فرهنگیان استان البرز پیش از ظهر امروز با حضور عربیان استاندار البرز، حلیمی مدیرکل آموزش و پروش استان، مدیران نواحی آموزش و پرورش کرج، معاونین اداره کل آموزش و پرورش و 400 نفر از دانشجو معلمان پذیرفته شده در دانشگاه فرهنگیان در کانون فرهنگی تربیتی امام علی(ع) کرج برگزار شد.

دانشگاه فرهنگیان استان البرز متشکل از دو پردیس دختران و پسران است که هر یک دانشجو معلمان در چهار رشته مشغول به تحصیل خواهند شد.

ادبیات، مشاوره و راهنمایی، فیزیک ، جغرافیا، معارف و ... ار جمله رشته هایی است که در این دانشگاه تدریس خواهد شد.

در دانشگاه فرهنگیان استان البرز 230 دانشجو معلم در پردیس دختران و 110 دانشجو در پردیس پسران مشغول به تحصیل هستند که تمامی این نیروها بومی استان بوده و بر اساس نیازهای پیش بینی شده استان مشغول به تحصیل شده اند.

در پایان آیین افتتاحیه دانشگاه دانشجو معلمان حاضر سوگند نامه ای قرائت کردند.

در بخشی از این سوگند نامه آمده است: رسالت معلمی و امر مقدس تعلیم و تربیت را به عنوان ودیعه ای بزرگ از سوی ملت ایران تلقی می کنم و با تکیه بر آموزه های قرآنی، مکتب نبوی و سیره ائمه اطهار علیهم السلام و در راستای تحقق منویان امام راحل و مقام معظم رهبری دیده بان فرهنگ اسلام و معلم دستاورهای انقلاب اسلامی باشم.

دانشجو معلمان در دوران تحصیل ظرفیت توانمندی های خود را ارتقا دهند

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در آیین افتتاح دانشگاه فرهنگیان استان البرز گفت: دانشجو معلمان باید در طی دوران چهار ساله تحصیل با همه ظرفیت توانمندی های معنویو علمی خود را ارتقا دهند.

اکبر حلیمی با اشاره به اینکه اوج هنر پیامبر جوهر تربیتی ومعلمی بوده است تا بشریت را به قله های کمال و انسانیت برساند، افزود: دانشجو معلمان بادی تمام توان خود را به کار ببندند تا فکر و اندیشه افراد را به سمتی هدایت کنند که او را به کمال برساند.

وی اظهار داشت: در مسیر تعلیم و تربیت نباید انگیزه های الهی را از دست بدهد و تمام تلاش خود را در جهت ایجاد شور و اشتیاق در دانش آموزان بکار ببندید.

رئیس هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان استان البرز با بیان اینکه در حوزه آموزش و پرورش با ارتقا جایگاه ساختاری تربیت معلم با عنوان دانشگاه فرهنگیان شکل گرفت، ادامه داد: برا رسیدن به نتایج مثبت علاوه بر هدایت ها و ارشادات مقام معظم رهبری، حمایت ها ریاست جمهور، پیگیری وزیر، شورای معاونین و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بسیار موثر بوده است و اکنون شاهد شکل گیری این مجموعه از سال گذشته هستیم.

توجه ویژه به روش شناسی آموزش در کنار یادگیری

استاندار البرز بر امر روش شناسی آموزش در کنار آموزش و یادگیری تاکید کرد.

اصغر عربیان با بیان اینکه یکی از بزرگترین مبانی ارزشی دین اسلام توجه ویژه به علم و دانش است، گفت: امروز صدور انقلاب اسلامی در سایه جنگ اتفاق نمی افتد بلکه باید با پیشرفت های علمی فرهنگ انقلاب اسلامی را به جهان صادر کنیم.

وی اظهار داشت: برای اهالی تعلیم و تربیت توسعه و گسترش مراکز آموزشی موجب خرسندی خواهد بود اما دغدغه موجود در این حوزه توجه به کیفیت همتراز با کمیت است.

استاندار البرز ادامه داد: همان گونه در کمیت مراکز آموزشی با سرعت پیشرفت کرده ایم باید به امر کیفیت نیز توجه داشته باشیم.

عربیان گفت: آموزش علم همراه با پژوهش در کشور از پیشرفت خوبی برخوردار بوده است اما در برخی حوزه های به ویژه علوم انسانی این امر قابل قبول نبوده است.