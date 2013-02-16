اعتقاد به اصل بهره وري افزايش توليد ناخالص داخلي را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا موالی‌زاده، ظهر شنبه در مراسم توديع و معارفه مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي اظهار كرد: بهبود وتوجه به اصل بهره وري در بخش خدمات، تاثيرزيادي بررشد و توسعه اقتصادي و همچنين افزايش توان رقابتي کشورها خواهد داشــت.

وي سپس با اشاره به ادغام وزارتخانه عنوان كرد: قبل از ادغام سه وزارتخانه كار، رفاه اجتماعي و تعاون هر كس نگاهي به اين وزارتخانه ها مي كرد آنها را در حد و قواره يك وزارتخانه استراتژيك نمي ديد.

وي ادامه داد: در گذشته اگر اين وزارتخانه ها را دسته بندي مي كرديم شايد در زمره وزارتخانه دسته يك قرار نمي گرفت اما بعد از ادغام وزارتخانه كار، تعاون و رفاه اجتماعي اين وزارتخانه افزايش قابل توجهي به لحاظ ماموريت پيدا كرد.

وي عنوان كرد: ستاد وزارتخانه و ستاد اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي از اهميت خاصي برخوردار است چرا كه اكنون مجموعه اي از دستگاه هاي كليدي نظير بهزيستي، فني و حرفه اي، بانك رفاه كارگران، صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير، سازمان بيمه و سلامت و صندوق مهر امام رضا زير نظر اين وزاتخانه فعاليت مي كنند.

وي تصريح كرد: وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي، حقوقي، اجتماعي، فرهنگي و درماني است لذا اين ماموريت ها بسيار متنوع است.

وي با تاكيد بر اينكه اين ادغام با كمترين هزينه انجام شده، افزود: ظرفيت و پتانسيل قابل توجهي در اين وزارتخانه وجود دارد بنابراين خراسان رضوي كه قابليت بسيار خوبي دارد بايد در جهت رشد سرمايه گذاري و رشد اقتصادي بتواند خدمات رساني مطلوب و بهينه اي به مجاورين و زائرين ارائه دهد.

وي در پايان اين جلسه از زحمات، علي اكبر لبافي مدير پيشين تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي تقدير كرد و سنجري را به عنوان مدير جديد اين اداره كل معرفي كرد.