مدارس شهرستان باشت به نرم افزارهای آموزشی مجهز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نظري صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: 19 مجتمع آموزشي وپرورشي شامل 120آموزشگاه دراين شهرستان وجود دارد كه امكان استفاده از نرم افزارهاي آموزشي در همه اين مجتمع ها وجود دارد.

وي بيان داشت: يک لپ تاپ به هر مجتمع تحويل داده شده و بر اساس برنامه زمانبندي شده در مدارس تابعه، معلمان به ويژه در پايه ششم از نرم افزارهاي آموزشي براي تدريس استفاده مي کنند.

نظري اظهار داشت: علاوه براين 10مدرسه پر جمعيت، 25كلاس درس هوشمند شده اند وپنج كلاس درس نيز به برد هوشمند به صورت ثابت مجهز هستند.

مديرآموزش وپرورش باشت تصريح کرد: با اجراي طرح دانش آموزان فن يار ويژه مدارس هوشمند تعدادي از دانش آموزان براي همكاري با معلم در نگهداري تجهيزات هوشمند و شركت درمسابقات منطقه اي و استاني معرفي شده اند.

نظري افزود: هوشمند سازي مدارس در راستاي اجراي سند تحول بنيادين درآموزش پرورش و با هدف استفاده از فناوري روز درتدريس، همراه با تغيير محتواي كتابهاي درسي انجام شد.