حمايت گسترده نگارخانه ها در حفظ ميراث ايرانيان

به گزارش روابط عمومي ستاد اجرايي نمايشگاه سالانه نگارخانه ها وميراث فرهنگي ، عبدالكريم بابا رضا ، رييس ستاد بزرگداشت ميراث فرهنگي درجلسه اي كه به همين منظور با حضور جمعي ازنگارخانه داران برگزار شد با بيان اين مطلب گفت : برگزاري موفق چهار دوره پيشين نمايشگاه سالانه نگارخانه ها ميراث فرهنگي ، آغازي براي حضور سراسري نگارخانه داران كشور درجشنواره امسال بود كه نشان ازتوجه اين بخش درحمايت ازمقوله ميراث فرهنگي دارد .

تعامل ميان گالري داران وسازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي تحقق هدفي بزرگ تر ازآنچه امروز مي بينيم ، انجام مي شود واين درحاليست كه امروزه جامعه ايراني به شدت دچار فرهنگ شفاهي شده است وبايد تلاش شود تانگاهي عمومي به سمت ايجاد علاقه و تعامل باحوزه بصري سوق يابد .

او در ادامه با اشاره به جدايي مردم ازهنرهاي تجسمي طي سالهاي اخيرگفت : "متاسفانه از25سال پيش تا كنون به دليل بي توجهي ناآگاهانه سازمان هاي متولي مباحث زيبايي شناسي دچار ابتذال شده واكنون ما به عنوان يك سازمان دولتي دست ياري كساني را كه دغدغه فرهنگ دارن مي فشاريم ".

بابارضا همچنين با گله مندي مداوم مسئولان ازبي توجهي جوانان به هويت ملي و بومي گفت : نسلي كه بي جهت به عقبه تاريخي خود پشت كرده نبايد انتظار داشته باشد نسل امروز به استقبال تاريخ او آيد . هرچن امروز شاهد گسست فرهنگي درجامعه هستيم اما هنوز هم مي توان با وجود اتفاقات ناخوشايندي كه افتاده با صرف هزينه اي بيشتر نگاه جامعه را بهبود بخشيد .

گفتني است پنجمين جشنواره نگارخانه ها وميراث فرهنگي باحضور 69 نگارخانه ازسراسركشور 17 ارديبهشت ماه امسال آغاز و تا 15 خرداد ماه ادامه مي يابد .

اين جشنواره به صورت يك حركت خودجوش وبا همياري غيرمستقيم سازمان ميراث فرهنگي برگزار مي شود .