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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۰۰

دهنوی:

سرانه فضای ورزشی آزادشهر 350 درصد رشد یافت

سرانه فضای ورزشی آزادشهر 350 درصد رشد یافت

آزادشهر - خبرگزاری مهر: فرماندار آزادشهر گفت: در سال 84 به ازای هر نفر کمتر از دو دهم متر مربع فضای ورزشی وجود داشت که طی هفت سال گذشته به هفت دهم متر مربع یعتی 350 درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید فاضل دهنوی ظهر شنبه در مراسم افتتاح سالن ورزشی وحدت آزادشهر افزود: یک سالن ورزشی نیز در شش ماه گذشته کلنگ زنی و دهه فجر امسال بهره برداری شده است.
 
 
وی اظهار داشت: به همت استاندار تفکیک زمین 46 هکتاری انجام شد که 47  هزار متر مربع آن به ورزش شهرستان اختصاص داده شد که با پیگیری مسئولان قرار است استادیوم ورزشی در آن احداث شود.
 
 
استاندار گلستان نیز گفت: در سالهای گذشته کارهای خوبی در استان اجرا شد و نشان دهنده کمیت و کیفیت بالای پروژه هاست.
 
 
جواد قناعت افزود: در طول دولت نهم و دهم کثرت پروژه در استانها وجود دارد و خدمت رسانی به مردم در دستور کار است.
 
 
فعالیت هفت سالن ورزشی در آزادشهر
 
 
مدیرکل ورزش و جوانان گلستان نیز با اشاره به اینکه زمینی برای چمن مصنوعی در شهرستان اختصاص یافته است، گفت:قبل از دولت نهم و دهم تنها یک زمین ورزشی در آزادشهر فعال بود که امروز هفت مکان ورزشی در آزادشهر وجود دارد.
 
 
قربانعلی پاشا عنوان کرد: یک سال 1500 نفره نیز در آینده نزدیک در آزادشهر به بهره برداری می رسد.
 
 
وی درباره سالن ورزشی وحدت که امروز با حضور وزیر ورزش در آزادشهر شهر افتتاح شد گفت: این سالن ظرفیت دو هزار نفر را دارد و 13 میلیارد و 500 میلیون ریال برای ساخت آن هزینه شده است. 
 
آزادشهر در شرق گلستان واقع شده است.
کد مطلب 1816340

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