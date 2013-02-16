همایش نقش مساجد در شکل گیری انقلاب اسلامی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان بهمئی ظهر شنبه در اين همايش گفت: مسجد به عنوان جایگاه عبادت و پایگاه سیاست و نیز کانون بیداری اسلامی همواره منشاء برکات بی شماری برای جهان اسلام بوده است.

عبدالمحمد نمازی افزود: باید با تمام توان از مساجد به عنوان پایگاه حقیقی امت اسلامی صیانت کرده و این مکان مقدس را همانند گذشته محل ترویج معارف دینی، دفاع از ارزشهای انقلاب و نیز استکبارستیزی قرار داد.

وي بيان داشت: اگر نگاهی به تاریخ اولیه شکل‌گیری مساجد از صدر اسلام تاکنون داشته باشیم در خواهیم یافت که اولین مسجد در حالی به دستور پیامبر(ص) اسلام بنا شد که آن حضرت در حال هجرت برای ایجاد تحول و قیام بر علیه مشرکان بود.

نمازی افزود: این حرکت پيامبر خود زمینه ساز یک حرکت انقلابی، مقدس و تحول آفرین بود.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان بهمئی همچنین با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپيماي 22 بهمن اظهار داشت: این ملت در شرایط خاص کنونی بهتر و با شکوه تر از همیشه در سالروز پیروزی انقلاب خود جواب قاطع و دندان شکنی به استکبار داد.

نمازي تصريح کرد: ايجاد امکانات و شرايط لازم براي گرايش جوانان به مساجد، اين قشر آينده ساز را از معضلات و مشکلات دور نگه داشته و راه تعالي و پيشرفت جامعه را هموار مي کند.