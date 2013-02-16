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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۴۳

سه لرستاني در جديدترين ليست تيم ملي واليبال حضور خواهند داشت

سه لرستاني در جديدترين ليست تيم ملي واليبال حضور خواهند داشت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: در جديدترين ليست دعوت شدگان تيم ملي واليبال براي حضور در مسابقات ليگ جهاني از سوي خوليو ولاسكو سرمربي تيم ملي، نام سه لرستاني به چشم مي‌خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسين حسن‌پور، آرش كمالوند و رضا صفايي سه لرستاني حاضر در تركيب تيم ملي واليبال هستند.

حسین‌پور و صفايي در رقابت‌هاي جاري ليگ برتر به همراه تيم‌هاي شهرداري بندرعباس و پيكان حضور دارند. اما دعوت از آرش كمالوند در شرايطي صورت گرفت كه كمالوند رقابت‌هاي اين فصل ليگ برتر را به خاطر پارگي رباط صليبي از دست داد.

بدون شك  دعوت از كمالوند توسط ولاسكو نشان از اعتقاد خاص اين مربي آر‍ژانتيني به واليباليست خرم‌آبادي دارد.

بنابر این گزارش آرش كمالوند در رقابت‌هاي سال گذشته‌ قهرماني آسيا به عنوان باارزش‌ترين بازيكن رقابت‌ها انتخاب شد و در مسابقات قهرماني جهان نیز كه سال گذشته برگزار شد به عنوان يكي از اركان اصلي تيم ايران حضور داشت.

کد مطلب 1816348

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