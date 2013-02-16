تفاهم نامه سپاه و نیروی انتظامی استان قزوین امضاء شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه در مراسمی با حضور سردار سالار آبنوش فرمانده سپاه صاحب الامر(عج) استان و سردار مسعود جعفری نسب فرمانده نیروی انتظامی استان، سرهنگ علیجان توکلی رئیس سازمان بسیج سازندگی استان تفاهم نامه همکاری بین سپاه صاحب الامر(عج) و فرماندهی نیروی انتظامی استان در چهار ماده امضاء شد.



در این تفاهم نامه که در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، توسعه نظم و انضباط اجتماعی در جامعه منعقد شده محورهای فعالیت شامل فرهنگ سازی، آموزش همگانی، امور تربیتی، پژوهشی، علمی، فرهنگی، فرهنگ ترافیک، کارهای مطالعاتی و پژوهش با تبادل اطلاعات و نیروی انسانی مجرب، اجرای برنامه ها در مناسبت های ویژه چهارشنبه آخر سال و نوروز، همکاری دفتر تحقیقیات کاربردی با واحدهی پژوهشی سپاه و تعامل دو جانبه در برنامه های تحقیقاتی، همکاری در برپایی نمایشگاههای عمومی و تخصصی، نشست های تخصصی، تالیف مشترک کتب و نشریات محلی در حوزه آسیب ها و جرائم، تبادل تحقیقات کاربردی و نظرسنجی های صورت گرفته، مستند سازی آسیب ها و معضلات اجتماعی، تهیه متون آموزشی از قبیل بروشور، لوح فشرده و کتابچه در خصوص مهارتهای آجتماعی، کمک در شناسایی و معرفی بسیجیان دانشگاهی در رشته های علوم اجتماعی دیده شده است.



همچنین در این تفاهم نامه به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی و نظارت بر اجرای طرح مقرر شده است ستادی مستقل در مرکز استان و شهرستانها تشکیل و با برگزاری جلسات مستمر ماهانه پیگیری مفاد تفاهم نامه را اجرایی کنند.



این تفاهم نامه را سردار مسعود جعفری نسب فرمانده انتظامی و سردار سالار آبنوش فرمانده سپاه صاحب الامر(عج) امضاء کردند.



مدت زمان اجرای این تفاهم نامه سه سال است.





















